Glindow

Beamte des Polizeireviers Werder waren am Freitag, 1. Mai, unterwegs, um die Einhaltung der Eindämmungsverordnung zu kontrollieren, als sie ihnen auf dem Gelände eines Obsthofes in Glindow ein 58-Jährige begegnete. Der Mann sprach die Beamten an, teilte ihnen seinen Unmut über die Kontrollen und zeigte gegenüber den Beamten den Hitler-Gruß. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.

Von MAZonline