Was trieb diesen Handwerker nur um? Der Techniker eines Installationsunternehmens hatte einen Auftrag in Werder. Obwohl er zuvor offenbar ordentlich gebechert hatte, setzte er sich in seinen VW T5 und fuhr zur Baustelle.

Als er dort am Dienstagmittag eintraf, um Installationsarbeiten durchzuführen, blieb sein Zustand nicht lange unentdeckt. Die Mitarbeiter vor Ort waren nämlich Polizisten, der Auftragsort das Polizeirevier in Werder.

Alkoholtest: 1,16 Promille

Die Beamten unterzogen den Mann einem Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 1,16 Promille.

Der 41- Jährige musste noch eine Blutprobe abgeben, um den Alkoholwert rechtssicher festzustellen. Seinen Führerschein musste er abgeben und das Firmenfahrzeug dort stehen lassen. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen.

