Werder

Am Montag ist der Polizei ein Trickbetrug gemeldet worden, der sich am Samstagabend in einem Supermarkt in Werder ereignet hat. Der Täter ließ sich an der Kasse mehrere hundert Euro wechseln. Nachdem die Kassiererin ihm das Wechselgeld in anderer Stückelung gegeben hatte, wollte der Mann den Wechselvorgang wieder rückgängig machen. Dabei behielt er unbemerkt einen Teil des Geldes. Erst bei der Abrechnung der Kasse fiel der Betrug auf.

Lesen Sie auch: Rabiate Räuber: Rentner in Supermarkt in Kleinmachnow überfallen

Der Täter soll 55 bis 60 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug eine dunkle Jeans, ein dunkles T-Shirt und Jacke sowie ein Basecap.

Polizei warnt vor Geldwechseltricks

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu melden oder das Hinweisformular im Internet zu nutzen.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Polizei warnt: Der Geldwechseltrick ist eine beliebte Betrugsmasche. Die Täter versuchen, beim Bezahlen eine unübersichtliche Situation zu schaffen, beispielsweise in dem sie kurz nacheinander verschiedene Wechselwünsche äußern oder die Kassiererin oder den Kassierer abzulenken. Schließlich wird unbemerkt in die Kasse gegriffen oder es werden einige Scheine zurückbehalten. Die Polizei rät, Geld stets nachzuzählen.

Von MAZonline