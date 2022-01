Werder

Ohne Maske versuchte ein 31-jähriger Syrer mehrfach, ins Landratsamt in Werder zu kommen. Beim ersten Mal erhielt er ein Hausverbot. Polizisten begleiteten ihn hinaus und erteilten zusätzlich einen Platzverweis. Als die Beamten weg waren, ging der Mann jedoch zurück ins Gebäude, erneut ohne Maske. Als er ins Gewahrsam genommen werden sollte, trat und schlug er mehrfach in Richtung der Polizeibeamten, so dass er mit Handfesseln fixiert werden musste. Als der der Mann aus dem Gewahrsam entlassen werden sollte, griff er erneut mehrere Polizisten an und verletzte einen so stark, dass dieser ins Krankenhaus musste.

In der JVA gelandet

Seine Entlassung war damit „passé“, er wurde zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. Ein Richter am Amtsgericht hat am Dienstag Untersuchungshaft und die Unterbringung in einer Justizvollzugsanstalt verfügt.

Von MAZonline