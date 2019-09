Werder

Ins Dunkle fahren die Polizisten an jenem blutigen Februarabend, der in der Blütenstadt Werder noch lange nachklingen soll. Die Sonne ist längst untergegangen, die Informationen sind spärlich: Eigentlich habe man nur gewusst, dass eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen und der Täter auf der Flucht ist, berichtet einer der Beamten vor dem Landgericht Potsdam: „Der Funk war wirr – es war aber auch viel zu koordinieren.“

Der dritte von zehn angesetzten Verhandlungstagen im Fall des Todesschützen von Werderist den Polizisten vorbehalten. Das Gericht hat fünf Beamte als Zeugen geladen, darunter auch die beiden, die den Angeklagten Andreas E. (60) am 8. Februar überwältigt und festgenommen haben, nachdem er mit einer abgesägten Schrotflinte seinen Nachbarn (58) in den Bauch und ins Gesicht geschossen hatte.

Die Polizisten postieren sich vor dem falschen Haus

In der Wache in Potsdam rüsten sich die zwei damals für den Einsatz aus: Sie machen die Maschinenpistolen klar und legen die schweren Westen an, die im Ernstfall selbst Schüsse aus einem Gewehr abhalten soll. Am Tatort an der Brandenburger Straße sind die beiden dann nur kurz: Der Einsatzleiter schickt sie zur Wohnung von E.s Freundin ein paar Ecken weiter. Als dort ein Mann mit zwei Bierflaschen in der Hand vor die Tür tritt und man ihn „zu Boden spricht“, stellt sich heraus, dass sich die Polizisten vor dem falschen Gebäude postiert haben und eine Häuserreihe weiterrücken müssen.

„Da kam er uns auch schon ganz gemächlich entgegen gelaufen“, berichtet einer der Beamten. „Ich habe ihn mit gezogener Waffe angesprochen.“ Mehrmals habe er E. aufgefordert, die Hände zu heben und sich flach auf den Boden zu legen. „Ich habe ihn angeschrien, aber er hat keine Reaktion gezeigt. Er wirkte teilnahmslos und hat sich kein Stück bewegt.“ Als die Polizisten sicher sind, dass E.s Hände leer sind, reißen sie ihn zu Boden und fixieren ihn. „Er sagte sofort, er sei Schuld, er wisse, was er getan habe“, berichtet der Beamte weiter. An den genauen Wortlaut könne er sich aber nicht erinnern: „Ich weiß nicht, was ich da für einen Adrenalinspiegel hatte – das war ja nichts Alltägliches.“

Polizisten bestätigen: Der Angeklagte hat überlegt, weiter zu töten

Was dem Polizisten hingegen gut in Erinnerung geblieben ist: Andreas E. redet weiter und weiter. „Er wurde richtig redselig, als wir ihn aufgerichtet und – ein Kollege links, einer rechts eingehakt – zu den Fahrzeugen geführt haben.“ Die Beamten bestätigen sowohl im Gerichtssaal als auch in dem Einsatzprotokoll, dass sie noch am 8. Februar verfassen, dass Andreas E. mit dem Gedanken, weitere Menschen zu töten, zumindest gespielt hat. In dem Protokoll ist mit Anführungszeichen und in gefetteter Schrift zu lesen: „Ich wollte eigentlich noch viel mehr Leute umbringen“.

Was die Beamen außerdem für wichtig erachten: Andreas E. roch bei der Festnahme nach Alkohol: „Es machte zwar den Eindruck, dass es nicht wenig war, aber er konnte sich klar artikulieren und lallte nicht rum.“ Es gelang Andreas E. auch ohne Probleme, die Beamten zu dem Baum zu führen, an dem er seine Schrotflinte versteckt hatte. „Er nannte uns Waffentyp, Kaliber und Munition – es kam aus ihm raus als ob er das aus dem Effeff beherrscht.“

Die Verhandlung wird am Montag, 23. September, fortgesetzt.

Von Nadine Fabian