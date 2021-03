Phöben

Die Kita Märchenwald in Phöben muss nach einem Corona-Fall bei einem Krippenkind mindestens für den Rest der Woche geschlossen bleiben. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, zeigte ein Schnelltest bei dem Kind mit akuten Symptomen am Dienstagabend ein positives Ergebnis. Der Befund des PCR-Testes steht derzeit noch aus.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die kleine Kita wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark vorsorglich geschlossen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Zunächst wurde am heutigen Mittwoch gemäß der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes durch das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne für die Kinder und Mitarbeiter angeordnet.

Am Freitag werden die Kinder getestet

Am Freitag, 12. März, sollen alle Kinder, die die Einrichtung derzeit besuchen, auf das Coronavirus getestet werden. Die Kita mit 55 Plätzen wurde aktuell von etwa 45 Kindern besucht. Ebenso getestet werden die Mitarbeiter, die aktuell dort tätig waren. Die Eltern wurden gebeten, in den nächsten Tage ihre Kontakte zu reduzieren.

Ob die Kita im Laufe der kommenden Woche wieder geöffnet werden kann, ist noch nicht geklärt. Die Stadtverwaltung werde die Eltern am Montag oder Dienstag, 15. oder 16. März, über die weiteren Schritte informieren.

Von MAZonline/fro