Bäume und Grünanlagen in Werder brauchen dringend Wasser, doch das Grünflächenamt kommt kaum hinterher, trotz Unterstützung von Fachfirmen. Daher ruft die Stadt die Bürger auf, selbst Hand an Gießkanne und Eimer zu legen. Dabei gilt: Lieber ab und an viel als täglich ein wenig.