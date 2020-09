Werder

Eigentlich hätte man alle 60 Bewerberinnen gebrauchen können, die sich für die Ausbildung zur Erzieherin im Quereinstieg Anfang 2019 interessierten. „Aber“, erklärte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) am Dienstag bei der Vorstellung des Sonderwegs, den die Stadt bei der Ausbildung von Erziehern und Erzieherinnen gemeinsam mit dem OSZ geht, „da fehlt es uns an Ausbildern“.

Mit den 600 000 Euro, die die Stadt für drei Jahre in die Quereinsteiger-Ausbildung im dualen System steckt, wird der Lohn für die Arbeit mit den Kindern von insgesamt 15 Anfängern finanziert. Damit sei man überdurschnittlich gut aufgestellt, berichtete die Bürgermeisterin. „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, räumte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) ein, „aber dafür ein sehr erfolgreicher“.

Kurze Wege zum Job

Das bestätigen auch die beiden Auszubildenden aus Werder, Melanie Sandow (32) und Diane Zimmer (40). Die 32-Jährige hat bereits 13 Jahre als Arzthelferin gearbeitet. Die Teilzeitausbildung in Werder zu absolvieren, bedeute für sie angenehm kurze Wege: „Das Familienleben mit zwei Kitakindern passt gut zusammen mit meinem neuen dualen Job.“ Ihre Schulkameradin und Sitznachbarin Diane Zimmer war Verkäuferin. Gerade geht ihr Traum in Erfüllung, Erzieherin zu werden. „Ich kann jetzt die Ausbildung auch nur machen, weil die Stadt mich für die drei Ausbildungsjahre in einer bezahlten Tätigkeit einsetzt“, berichtet Diane Zimmer offen.

Die Erzieherausbildung in Brandenburg ist sehr kompliziert, sagt auch OSZ-Schulleiterin Anke Beiler. „Wir haben lange gebraucht, um den Bildungsgang an unserer kommunalen Schule auf die Beine zu stellen.“ Das Hindernis: Um in die staatlich anerkannte Ausbildung als Erzieher oder Erzieherin reinzukommen, muss ein Tätigkeitsnachweis in einer Kita oder einem Hort nachgewiesen werden. Die Berufsanfänger werden aber mit 80 Prozent auf den Personalschlüssel angerechnet. Zudem muss ihnen eine für die Ausbildung qualifizierte Fachkraft an die Seite gestellt werden. „Wir hatten anfangs nur sieben Bewerberinnen mit einem Tätigkeitsnachweis“, berichtet OSZ-Abteilungsleiter Ralf Schönbrunn, „und das war zu wenig für eine Ausbildungsklasse“.

Dritte Klasse wird eröffnet

Dies hat sich nun geändert, inzwischen besuchen jeweils 18 und 17 Schülerinnen und Schüler im Alter von 19 bis 54 Jahren zwei Klassen. Die dritte wird im kommenden Jahr eröffnet und zwar kostenlos. Auch private Träger wie die Hoffbauer-Stiftung bilden in Werder im dualen System aus. Das kostet dann zusätzlich Schulgebühren.

269 Kitaplätze hat die Kommune seit 2012 geschaffen, genausoviele wie die Freien Träger. „Das Personalthema bleibt also ein Dauerthema“, sagt Große. „Umso größer die Freude, dass sich die Stadt diesen Sonderweg leisten kann.“

Von Gesine Michalsky