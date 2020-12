Räuber auf der Flucht – Polizei sucht Zeugen

Werder

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf einen Lebensmittelladen in Werder/ Havel. Am Sonnabend war der unbekannte Täter gegen 20 Uhr in das Geschäft in Brandenburger Straße gekommen. Dort gab er gegenüber einer Kassiererin an, Zigaretten kaufen zu wollen.

Als diese sich umdrehte, um dies Zigaretten aus dem Regal zu nehmen, griff der Täter in die Kasse und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Der Versuch, den Täter festzuhalten, misslang, sodass dieser unbekannt flüchten konnte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: 20 – 25 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke Statur, deutscher Phänotyp. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Mund-Nasenschutz und schwarze Handschuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Brandenburger Straße in Werder am Samstag gegen 20:00 Uhr eine Person mit oben genannter Beschreibung beobachtet hat.

Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle und die Internetwache der Polizei des Landes Brandenburg (www.polizei.brandenburg.de) entgegen.

Von MAZonline/pede