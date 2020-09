Werder

Nachdem eine Fertigstellung der Havel-Therme bis Ende des Jahres absehbar ist, rückt das Umfeld des Freizeitbades und das, was dort entstehen soll, wieder verstärkt in den Fokus. Die Stadt Werder steht hier vor einer grundlegenden Weichenstellung. Für Peter Kreilinger ( CDU), Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, geht es letztlich um die Frage, „ob die Interessen der Investoren in den Mittelpunkt gerückt werden oder die Interessen der Stadt als Thermeneigentümerin“. Seine Worte zielen auf einen Antrag der Stadtverwaltung, der eine Änderung eines Bebauungsplans vorsieht, der auf der Fläche vor der Therme am Stichkanal Gaststätten und Hotels vorsieht. Der B-Plan soll geändert werden, um Wohnbebauung zu ermöglichen. Bauen will die Wohnungen die Antan Recona Investment GmbH & Co. Kg, der Grundstücke dort gehören. In dem Bereich plant zudem Thermen-Investor Andreas Schauer ein Parkdeck für zusätzliche Stellplätze und 50 Quartiere, die nach seinen Angaben für Thermen-Mitarbeiter gedacht sein sollen.

Ausschuss hat Vorstoß ausgebremst

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am Donnerstag den Vorstoß ausgebremst. Das Gremium befürwortete einen Antrag der Grünen (sechs Ja-, zwei Nein-Stimmen, eine Enthaltung), den Vorschlag zur B-Plan-Änderung an die Verwaltung zurückzuverweisen. Empfohlen wird, im Fachausschuss „sich die Zeit zu nehmen, um uns klar zu werden, was wir auf dem Areal wollen“, wie es Markus Altmann (Grüne) ausdrückte. Er hatte den Gegenantrag eingebracht. Für eine B-Planänderung sei es nicht die richtige Zeit. „Wir sollten erst die Thermen-Eröffnung abwarten und schauen, wie es läuft.“

„Die Therme soll ein solitärer Bau bleiben“

Die Idee, im Umfeld touristische Infrastruktur zu schaffen, hält er weiter für richtig. Ob es sich genau so umsetzen lasse, müsse sich zeigen. Es gehe jetzt darum, alles zu tun, dass die Therme wirtschaftlich betrieben werden könne und ohne Zuzahlungen der Stadt auskomme. „Dafür brauchen wir die begleitende Infrastruktur“, sagte Altmann und fügte hinzu: „Wir sollten uns mit voreiligen Änderungen diesen Weg nicht jetzt schon beschneiden.“ Ziel sei es, nicht nur Tagestouristen anzuziehen, die einmal die Therme besuchen und wieder fortfahren. Sie sollen länger bleiben. Die Therme soll zudem „ein solitärer Bau“ bleiben. „Es ist unsere Therme in den Havelauen und nicht eine, die am Ende einer Zufahrtsstraße steht, die durch ein Wohngebiet führt.“

Große: „Wenn der Wunsch besteht, werden wir das tun“

„Wenn der Wunsch besteht, sich mit allen an einen Tisch zu setzen, dann werden wir das tun“, sagte Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU) auf MAZ-Nachfrage. „Wir würden dann probieren, im Dialog mit den Grundstückseigentümern uns zu einigen.“ Niemanden sei aber geholfen, „wenn Anlagen entstehen, die nicht nachhaltig genutzt werden können“. Soll heißen: Ob Hotels an der Stelle funktionieren, ist ungewiss. Die Stadt habe eine Anfrage von einem Grundstückseigentümer bekommen, auf dem Areal gut 30 Prozent seniorengerechte Wohnungen und zehn Prozent Ferienwohnungen zu errichten und den Rest mit normalen Wohnungen zu bebauen.

Die Flächen auf der anderen Seite blieben für Hotels und Gaststätten

Zudem bleibe nach einer B-Plan-Änderung das Areal auf der anderen Seite der Therme, das für touristische Infrastruktur vorgesehen ist. Große sprach von 20 000 Quadratmetern, die Platz für 180 Ferienwohnungen bieten, und 10 000 Quadratmeter für Hotelnutzung. Hinzu kämen 6000 Quadratmeter für Sportflächen.„Es ist mitnichten so, dass dann keine touristische Entwicklung mehr möglich ist“, sagte er. Diese Flächen mit Blick auf den Zernsee seien die Areale für eine Gaststätten- und Hotelnutzung schlechthin, so Große weiter.

„Die Stadt hat vor allem ein Interesse: die Wirtschaftlichkeit der Therme “

Der Ausschuss hat den Vorstoß abgelehnt, „weil wir noch nicht wissen, welche Spielräume wir nutzen müssen, um Dinge zu tun, die gut für die Therme sind“, sagte Ausschussvorsitzender Peter Kreilinger. Man wolle nicht Entwicklungspotenziale aufgeben, noch bevor die Therme eröffnet hat. „Die Stadt, die 50 Millionen Euro in die Therme investiert hat, hat vor allem ein Interesse: die Wirtschaftlichkeit der Therme. Deshalb sollte die Entwicklung der noch unbebauten Flächen diesem Ziel untergeordnet werden“, sagte er. Die Therme brauche Beherbergungsmöglichkeiten. Der Verweis auf die Flächen auf der anderen Seite der Therme überzeugt ihn nicht. „Wir haben dort bisher keinen einzigen Investor.“ Auf der Fläche, die für Wohnbebauung geöffnet werden soll, sieht er Ferienwohnungen. Das sei für Investoren eine ökonomisch zumutbare Bebauung. „Wir haben jetzt die Chance, auf dem Grundstück Ferienwohnungen zu bekommen oder einzuknicken“, so Kreilinger. Über die beiden Anträge, die im Spiel sind, entscheidet die Stadtverordnetenversammlung am kommenden Donnerstag.

