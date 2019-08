Werder (Havel) Neue Kita in Glindow - Der Rohbau steht schon Die Bauarbeiten für die neue Kita in Glindow liegen im Zeitplan. Baustart war offiziell am 7. Mai dieses Jahres. Inzwischen ist die Struktur des Baukörpers sichtbar geworden. Ende 2019/Anfang 2020 sollen die Kinder einziehen können.

Auf der Baustelle der künftigen Kita in Glindow arbeiten die Bauleute derzeit an der Dachabdichtung und an der Fassadendämmung. Quelle: Henry Klix