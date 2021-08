Rollerfahrer in Werder schwer verletzt

Werder

In der Kemnitzer Chaussee ist am Mittwochabend ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Der 72-jähriger Fahrer des Kleinkraftrads war nach derzeitigen Erkenntnissen in Richtung Kemnitz unterwegs und wollte nach rechts in die Kesselgrundstraße abbiegen. Dabei stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug. Der Mann wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Von MAZonline