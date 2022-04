Roskow: Betrunkener demoliert Polizeiauto bei Osterfeuer mit Schnapsflasche  

Roskow

Nach einem Angriff auf ein Polizeiauto in Roskow ermitteln Kriminalisten jetzt gegen einen Jugendlichen. Er hat am Sonnabend gen 23.05 Uhr am Anger des Ortes aus einer lautstark grölenden Gruppe heraus im Umfeld des Osterfeuers ein kleine Schnapsflasche auf den dort eingesetzten Streifenwagen geworfen.

Dadurch wurde an der Beifahrertür ein Dreiecksfenster zerstört. Die Gruppe entfernte sich vorerst zu Fuß in unbekannte Richtung. Im Zuge der Fahndung sowie der Ermittlungen im Umfeld konnten die Beamten einen jungen Mann als Werfer der Schnapsflasche identifizieren.

Funkwagen nicht mehr einsatzbereit

Nach Angaben der Polizei vom Montag war der der 20-jährige Ketziner mit 1,32 Promille alkoholisiert. Der beschädigte Funkwagen sei nicht weiter einsatzbereit gewesen.

Nach Abschluss aller polizeilichen Aktivitäten vor Ort wurde der Jugendliche entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel.

Von MAZ-online