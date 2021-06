Immer wieder kam es zuletzt zu Ruhestörungen an der Regattastrecke auf der Insel in Werder (Havel). Die Situation wird als unhaltbar beschrieben. Deshalb geht die Stadt nun dagegen vor.

Die Idylle an der Regattastrecke in Werder soll auch am Abend und in der Nacht wieder verlässlich hergestellt werden. Quelle: Luise Fröhlich