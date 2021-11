Werder

Die Werderaner Sozialdemokraten haben erstmals eine Doppelspitze. Der Ortsverein wird künftig von Nadine Lilienthal und Adam Wasiak angeführt. Den neuen Vorstand haben die SPD-Mitglieder jüngst in Kemnitz gewählt, wie die Partei am Dienstag mitteilte. Die beiden hatten sich gemeinsam für den Vorsitz in dem fast 90 Mitglieder zählenden Ortsverein beworben. „Wir kennen uns aus der Zusammenarbeit im städtischen Finanzausschuss“, sagte Adam Wasiak. Der 30-Jährige stammt aus Polen. Er lebt und arbeitet seit 2018 in Werder (Havel).

Politischer Stammtisch soll etabliert werden

„Sobald es wieder möglich ist, möchten wir als Partei in der Stadt sichtbar sein und mit unseren Mitgliedern sowie allen Interessierten ins Gespräch kommen. Wir setzen auf Bekanntes wie unser Stadtmagazin, wollen aber auch neue Formate etablieren, zum Beispiel einen politischen Stammtisch”, so Wasiak.

Viele neue Gesichter im Vorstand

Sie freue sich über viele neue Gesichter im Vorstand, sagte Nadine Lilienthal (35), die bereits als Stadtverordnete die SPD-Fraktion leitet. Als stellvertretende Vorsitzende wurden Ulrike Hegewald und Felix Schrandt gewählt. Philipp Wesemann als Schriftführer, Henry Nowakowski als Kassierer sowie Sandra Kuhlmei, Ralf Köhler, Niels Rochlitzer, Wolfgang Lambrecht und Joachim Lindicke als Beisitzer komplettieren den Vorstand.

„Nach dem erfolgreichen Bundestagswahlkampf im Sommer gibt es keine Zeit sich auszuruhen”, erklärte Nadine Lilienthal. „Für die Landratswahl im Februar und die Bürgermeisterwahl im Juni gehen wir jetzt direkt in die Planung”, sagte sie.

Von maz-online/jst