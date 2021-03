Werder

Der Scala Kulturpalast in Werder ist verkauft. Das teilte der Vorsitzende des Fördervereins „Freundeskreis Scala Kulturpalast“, Uwe Manthey, der MAZ mit. Manthey hat am Freitag gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied den Kaufvertrag über die Summe von 350.000 Euro bei einem Notar in Berlin unterschrieben.

Stiftung nicht mehr beim Kino-Kauf dabei

Ursprünglich sollte die Stiftung „Trias Gemeinnützige Stiftung für Boden, Ökologie und Wohnen“ das Grundstück und das Gebäude kaufen. Der Verein sollte dann das Haus von der Stiftung kaufen und für das Grundstück monatlich einen Erbbauzins bezahlen. Um das zu ermöglichen, wollte die Stadt eine einmalige Förderung in Höhe von 150.000 Euro an den Verein zahlen. Der wiederum sollte das Geld an die Stiftung weiterleiten. Dieser Plan ist nun allerdings nicht umgesetzt worden. Während die Stadt nach wie vor das Fördergeld zur Verfügung stellt, ist die Stiftung nicht mehr Teil des Kaufes. Der Verein tritt nun allein als Käufer auf.

„Wir bedanken uns trotzdem bei der Stiftung“, sagt Uwe Manthey im Gespräch mit der MAZ, „weil die uns geholfen hat, die Auktion zu verhindern. Dadurch haben wir Zeit gewonnen und konnten schauen, ob wir den Kauf nicht auch auf anderem Wege gestemmt bekommen. Also auf anderem Wege als gemeinsam mit der Stiftung.“ Der Verein habe sich dann tatsächlich für eine andere Lösung entschieden. „Indem wir das Grundstück und das Gebäude kaufen, können wir frei entscheiden und sind einfach unabhängiger“, so Uwe Manthey. Finanziert wird der Kauf neben dem Zuschuss der Stadt über Spenden sowie private Darlehen, die zurück gezahlt werden müssen.

Das Scala-Kino in Werder Im Jahr 1940 gebaut, trug das Kino in Werder bis zum Jahr 2000 den Namen „Fontane Lichtspiele“. Wie viele Kinos aus dieser Zeit, wurden in ihm nicht nur Filme und Wochenschauen gezeigt, sondern auch Live-Unterhaltungsshows wie Cabarets. Das noch immer unter Denkmalschutz stehende Gebäude wurde über all die Jahre kaum baulich verändert. Das Saal bietet Platz für 200 Zuschauer und besitzt eine Bühne und sechs Logen. Besonders beliebt: Die riesigen und super bequemen Kino-Sessel aus der DDR-Zeit. 2015 übernahm der ehemalige TV-Produzent Gösta Oelstrom den Betrieb des Kinos. Im November desselben Jahres konnte er Eröffnung feiern. Seitdem hatte er sich mit viel Engagement für die Sanierung des Gebäudes eingesetzt, die mehr als notwendig ist. Gespräche mit der Verwaltung darüber, dass die Stadt den Komplex kauft, und dadurch eine nachhaltige Sanierung ermöglicht, waren allerdings immer gescheitert. Schließlich sollte das Kino im März 2020 in Berlin versteigert werden. In letzter Minute konnte das aber abgewendet werden, weil sich die Stadt mit dem Förderverein und einer Stiftung auf eine einmalige Fördersumme einigte.

Nahezu ein Jahr hat es gedauert, bis der Kauf endlich erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Der Beschluss der Stadtverordneten über die einmalige Förderung fiel Mitte März 2020. „Ich bin super happy“, sagt Uwe Manthey, „und wirklich erleichtert nach der großen Kraftanstrengung und der vielen Zeit, die wir in die Verhandlungen gesteckt haben.“ Business- und Wirtschaftspläne hätten geschrieben, Mitgliederversammlungen des Vereins hätten abgehalten sowie Gespräche mit dem Finanzamt, mit der Brandschutz- und Arbeitsschutzbehörde und dem Architekten geführt werden müssen. „Und das alles in einer Pandemie und als Ehrenamtler“, ergänzt Manthey, „dieses Jahr ist schon nicht ganz spurlos an uns vorbei gegangen.“

Weitere Spenden sind immer willkommen

Nun ist aber alles unter Dach und Fach. Seit dem heutigen Montag ist der Verein Besitzer, ab Mitte des Sommers, wenn die Kaufsumme überwiesen ist, Eigentümer. „Wenn wir dürfen, werden wir auf jeden Fall gemeinsam darauf anstoßen. Dann wahrscheinlich unter freiem Himmel.“ Am liebsten würde er dann auch die Gelegenheit nutzen, all jenen zu danken, die bislang gespendet und private Darlehen gegeben haben, sagt er. Von diesen Menschen könne das Scala übrigens nach wie vor einige gut gebrauchen. „Wir freuen uns über jeden weiteren Spender, jeden weiteren Kapitalgeber und natürlich über jedes neues Mitglied, das Lust hat, das Scala zu unterstützen. In jeder Hinsicht.“

Also auch in ganz praktischer Hinsicht. Denn nun können endlich die Fördermittel beantragt und so richtig mit der Sanierung gestartet werden. Helfende Hände, die professionelle Handwerker sind oder auch nicht, seien immer willkommen, betont Uwe Manthey. Zu den ersten Maßnahmen, die das Scala dringend braucht, gehören Malerarbeiten im Gebäude, eine komplett neue Elektroverkabelung und bessere Notausgangstüren.

Der bisherige Betreiber, Gösta Oelstrom, soll übrigens weiter das Kino betreiben, sagt Uwe Manthey. „Das war uns sehr wichtig. Allein mit seinen Programmideen und Veranstaltungen und alles andere, was er bisher auf die Beine gestellt hat – das ist schon enorm. Dafür hat er weiterhin die volle Unterstützung des Vereins.“

Infos zur Spendemöglichkeit und zur Mitgliedschaft im Verein „Freundeskreis Scala Kulturpalast“ gibt es unter: freunde@scala-kulturpalast.de

Von Annika Jensen