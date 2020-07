Scala-Kino in Werder erneut mit Kinoprogrammpreis geehrt

Werder

Das Scala-Kino in Werder erhält erneut den Kinoprogrammpreis der Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU). Dieses Mal in der Sparte Kinder- und Jugendfilmprogramm. Das verkündete die Politikerin auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Schon im November vergangenen Jahres konnte sich das Kino über die Auszeichnung freuen. Damals wurde das Dokumentarfilmprogramm geehrt.

„Ich bin ein ganz klein wenig enttäuscht“, sagt Scala-Betreiber Gösta Oelstrom im Gespräch mit der MAZ, „weil ich gehofft hatte, dass wir für beides ausgezeichnet werden, für das Kinder- und Jugendfilmprogramm und das Dokumentarfilmprogramm. In beiden Sparten hatten wir uns viel Mühe gegeben.“ Dennoch freue er sich natürlich trotzdem sehr „über die Anerkennung, weil sie uns in unserer Arbeit bestätigt und die Tür für Fördergeldanträge öffnet, zum Beispiel bei der Filmförderungsanstalt.“

Kino kann mit Preisgeld Filme zeigen, die wichtig sind

Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert. Es ist eine zweckgebundene Summe. Das heißt, das Geld fließt in die Gestaltung des Programms. „So können wir auch Filme zeigen, die wahrscheinlich kein großes Publikum anziehen werden, von denen wir aber überzeugt sind, dass sie wichtig sind“, so Oelstrom.

Vermutlich viel Publikum anziehen wird indes das Freiluftkino, das das Scala auf der Bismarckhöhe organisiert. Am Donnerstag, 23. Juli, startet es um 19 Uhr mit dem Film „Joker“. Das Open-Air-Kino sollte eigentlich schon gestartet sein. „Wir hatten aber ein paar Probleme, zum Beispiel mit der Leinwand“, sagt Gösta Oelstrom. Das wird nun doch eine LED-Leinwand sein, auch wenn Oelstrom das eigentlich nicht wollte. „Bei so einer LED-Leinwand fehlt einfach das Kino-Feeling.“

Openair-Kino startet mit „Joker“

Nun muss die LED-Technik aber ran, weil das Kino nur bis 22 Uhr laufen darf. Eine Vorgabe, denn sonst wird die Nachtruhe der Anwohner gestört. Der Film ist bei mehr Tageslicht besser auf LED zu sehen als auf einer konventionellen Kinoleinwand. Oelstrom sieht es positiv. „So können wir uns überlegen, ob wir auch am Nachmittag einige Kinderfilme zeigen.“

Jeden Donnerstag und Freitag läuft auf der Bismarckhöhe das Freiluftkino im Rahmen des Kultursommers. Am Freitag folgt der Film „Der Junge muss an die frische Luft“. Am Samstag und Sonntag ist die Bühne frei für Konzerte.

