Petzow

Theater vor dem alten Schlosshof-Gemäuer: Das Ensemble der Comédie Soleil Werder bezieht ihre Sommerbühne im Petzower Schlossgarten. Am 20. August spielen sie die Premieren von „Der Bär“ und der „Der Heiratsantrag“ – beide Stücke werden an jedem Vorstellungsabend zu sehen sein. Es handelt sich um Komödien aus der Feder von Anton Tschechow, die jeweils eine überraschende Wendung nehmen, erklärt Regisseur Julian Tyrasa, der gemeinsam mit Schauspielerin Karoline Hugler die künstlerische Leitung des Theaters bildet.

Zwei Stücke über die Liebe

Zum ersten Mal wird im Schlossgarten des Investors und Gartenliebhabers Klaus Kosakowski Theater gespielt. Doch öffentlich zugänglich ist das aufwendig gestaltete Kleinod an der Zelterstraße noch nicht, abgesehen von Führungen (MAZ berichtete). Denn noch fahren Bagger auf dem drei Hektar großen Gelände und auch die Infrastruktur ist für den frei beweglichen Besucherverkehr noch nicht komplett. „Im Gästehaus, in dem die Tickets verkauft werden und die Toiletten sind, fehlt zum Beispiel noch der Anschluss an Wasser und Abwasser“, sagt Klaus Kosakowski.

Im Petzower Schlossgarten befindet sich jetzt auch ein Teich. Quelle: Luise Fröhlich

Das Theater-Ensemble steckt unterdessen noch mitten in den Proben und gab bei einem Pressetermin einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Besucher erwarten wird. Karoline Hugler und ihr Schauspiel-Kollege Sven Scheele zeigten eine Szene aus dem Stück „Der Heiratsantrag“. Der Einakter aus dem Jahr 1888 spielt eigentlich auf einem Landgut in der russischen Provinz. Iwan Lomow, mitreißend gespielt von Sven Scheele, will der 25-jährigen Natalja (Karoline Hugler) einen Antrag machen. Sie ist die Tochter des befreundeten und benachbarten Gutsherren. Im Frack und mit Blumenstrauß wartet Lomow zitternd auf sie, berichtet von Nervosität, seinem Herzleiden und dass er mit 35 jetzt in einem kritischen Alter zum Heiraten sei.

Freikarten für Schlossgarten-Führung und Theater Die MAZ verlost gemeinsam mit dem Theater Comédie Soleil und Klaus Kosakowski für ihre Leser 5x2 Freikarten für eine Führung durch den Schlossgarten mit anschließendem Sommertheater-Besuch. Die Karten gelten für Samstag, 21. August. Die Führung beginnt um 17.30 Uhr, das Theaterstück um 19.30 Uhr. Sie wollen gewinnen? Dann schreiben Sie uns bis Freitag, 14 Uhr, eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an potsdam-land@maz-online.de! Wir informieren die Gewinner nach der Auslosung am Freitag!

Bühne vor alter Schlosshof-Mauer

Natalja erscheint und während sie ein Huhn rupft, erklärt Lomow ihr stammelnd, was die beiden alles verbindet: verwandtschaftliche Beziehungen der Familien, die Ochsenwiesen. Und bei letzteren entbrennt ein heftiger und zugleich amüsant anzusehender Streit. Es soll nicht der letzte Disput der beiden gewesen sein, verrät Karoline Hugler nach der Probe. In dem anderen Stück „Der Bär“ finden eine verwitwete junge Gutsbesitzerin und ein Mann, der zu ihr kommt und Geld eintreiben will, das der verstorbene Gatte ihm schuldet, zusammen. Neben den bereits genannten Darstellern wird Romeo Riemer das kleine Ensemble für die beiden Stücke komplettieren.

Durch den jüngsten MAZ-Bericht über den bald öffnenden Schlossgarten waren Karoline Hugler und Julian Tyrasa auf den möglichen Spielort aufmerksam geworden und fragten bei Klaus Kosakowski an. Damit rannten sie bei ihm förmlich offene Schlossgarten-Tore ein. „Theaterkunst trifft auf Gartenkunst, so haben wir es uns gewünscht“, so Klaus Kosakowski. Die historische Mauer, vor der gespielt wird, hat einst den inneren vom äußeren Schlosshof-Bereich getrennt. Sie wurde restauriert.

Dampferfahrt mit Theater

Seit Juni probt und spielt das kleine Werderaner Theater Comédie Soleil nach der Corona-Zwangspause wieder. Pläne für den Herbst gibt es, doch bisher stehen nur die Open-Air-Veranstaltungen fest auf dem Programm. Zu unsicher ist noch, ob es wieder Pandemie-Beschränkungen geben wird, die einen Theaterbetrieb untersagen würden. Neben den Stücken im Schlossgarten spielt das Ensemble auch in diesem Sommer wieder „Fontane auf See“ während einer Dampferfahrt mit der MS Bismarckhöhe über den Schwielowsee. Geschrieben hat das Stück Karoline Hugler selbst, zusammengestellt aus Fontane-Texten. Tickets verkauft die Reederei Kuhl.

Info: Ab dem 20. August findet das Sommertheater im Schlossgarten Petzow immer freitags, samstags und sonntags statt. Der 5. September ist der letzte Veranstaltungstag. Freitags und samstags beginnen die Vorführungen immer um 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr. Karten gibt es für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Von Luise Fröhlich