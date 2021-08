Werder

Es kommt Bewegung in die Raumnot-Situation der „Schule des Lebens Potsdam“ – gezwungenermaßen. Zum 31. Januar 2022 müssen die 34 Kinder und neun Lernbegleiter aus dem Bürokomplex in der Werderaner Mielestraße ausziehen, weil der Mietvertrag endet. Vor drei Jahren begann dort die Reise der Einrichtung in freier Trägerschaft, die selbstbestimmtes Lernen ohne Schulnoten anbietet. „Wir wollen auch raus, denn es war von Anfang an klar, dass das nur eine befristete Lösung sein kann“, sagt Mitbegründerin und Mitglied der Schulleitung, Susanne Faust. Dennoch kommt der Umzug früher als geplant und das bedeutet jetzt Zeitnot.

Übergangsbleibe ab 31. Januar gesucht

„Wir haben etwas in Aussicht für ein langfristiges Zuhause, aber das Gebäude ist derzeit noch keine Schule und den Umnutzungsantrag genehmigt zu bekommen, dauert sehr lange“, erklärt die Potsdamerin. Deshalb benötigt die Schule eine Übergangslösung für den Zeitraum vom 31. Januar bis zum Einzug in die eigenen vier Wände. „Es sollten Räume sein, die schon als Schulräume genehmigt sind, denn alles andere würde zu viel Zeit kosten“, sagt Susanne Faust. Ein paar der bisher angeschriebenen Schulen hätten sich schon zurückgemeldet. Viele würden zwar helfen wollen, aber können nicht, weil sie selbst kaum Platz haben, so der Eindruck der Diplompsychologin.

Übergangsweise hat sich die Schule in den Büroräumen eingerichtet. Quelle: Schule des Lebens Potsdam

Die Schule sucht nach einem neuen Provisorium in Potsdam, Werder und Umgebung – im Grunde überall dort, wo der RE 1 in der Region hält. „Es sollte für alle gut erreichbar sein, denn nicht alle Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder selbst zu bringen“, sagt Susanne Faust. Ohne eine Übergangslösung für die Schule würde die Genehmigung für den Betrieb verfallen, was den Druck auf die Suchenden erhöht. Zahlen kann die Schule nach eigenen Angaben maximal 7500 Euro Miete mit Nebenkosten monatlich.

Nachfrage für alle Klassenstufen

Eine gute Mehrheit der Schüler stammt aus Potsdam, dazu kommen etwa Kinder und Jugendliche aus Geltow, Caputh, Werder, Bad Belzig, Jeserig oder Götz. Wo die Schule des Lebens Potsdam, die ganz ursprünglich in der Landeshauptstadt unterkommen sollte, eine feste Bleibe in Aussicht hat, will Susanne Faust wegen der noch laufenden Gespräche noch nicht verraten. Aber: Es gäbe ein eigenes großes Schulgelände, das derzeit fehlt, es wäre naturnah und im jetzigen Umkreis. Die 34 Kinder sind Erst- bis Achtklässler und lernen außerhalb dieses festen Klassenverbunds in drei nach ihrem Alter aufgeteilten Gruppen. Zwölf Schüler sind es maximal in einer Gruppe, die von je zwei Lernbegleitern betreut wird. Im August kamen fünf Einschüler dazu. Mehr habe die Schule wegen der Raumnot nicht aufnehmen können.

Lernbegleiterin Sandra Uhlig sitzt mit Curt Lorenz an einem Tisch. Quelle: Schule des Lebens Potsdam

„Nachfrage wäre bei uns für alle Klassenstufen da. Es gibt Familien, die sogar ihre Wohnortwahl nach uns ausrichten wollen, die sagen, für eine gute Schule würden wir auch quer durchs Land ziehen“, berichtet Susanne Faust. Die Zahl der Familien, die sich für ihre Kinder ein anderes, ein freieres Lernen wünschen, würde ihrer Erfahrung zufolge steigen. Sie lernen was sie wollen, wann sie wollen und wie sie wollen, ohne Stundenplan und ohne vorgegebenen Unterrichtsstoff – so das Konzept. Ziel ist der mittlere Schulabschluss, das Abitur kann extern belegt werden.

Inzwischen gut etabliert

Vor drei Jahren hatte sich die Schule des Lebens in einem Kraftakt mit vielen privaten Spendern, die Bürgschaften einlegten, gegründet und hat die Probephase für eine Finanzierungshilfe des Landes Brandenburg jetzt überstanden. Seit dem 1. August erhält sie einen Zuschuss, der die laufenden Kosten allerdings nicht deckt. Zudem ist jetzt die Tilgung des Kredites fällig, den die Schule für den Start aufnehmen musste.

Inzwischen fühlt sich die Schule gut etabliert. Gestartet war sie im Sommer 2018 mit 17 Schülern und sieben Lernbegleitern; 52 Anmeldungen gab es bereits in den Winterferien für das zweite Schuljahr. „Es ist trotzdem immer noch Anfangsspirit da, wir schauen viel, justieren nach. Aber wir werden immer mehr Teil des Schulsystems“, bilanziert Susanne Faust. Was sich das Team wünschen würde, wäre mehr politische Unterstützung für Schulen in freier Trägerschaft und deren Finanzierungen. „Wir bereichern die Bildungslandschaft mit viel ehrenamtlichem Engagement und müssen oft große Hürden in Form von Vorgaben des Ministeriums meistern“, sagt Roland Althausen, der in der Verwaltung der Schule tätig ist.

Wie berichtet, liegen die freien Schulen in Brandenburg seit 2018 im Rechtsstreit mit dem Land um eine auskömmliche Finanzierung. Das Land berechnet nach einem Pauschalen-Modell, wie viel Geld eine Schule in freier Trägerschaft für Personal- und Sachkosten erhält. Um den Betrieb zu stemmen, benötigen die Einrichtungen Eigenmittel und die Einnahmen aus dem Schulgeld.

Info: Wer Ideen oder Hinweise zu einer Übergangsbleibe für die Schule des Lebens hat, kann sich an das Sekretariat der Schule wenden: 03327/5 43 90 25.

Von Luise Fröhlich