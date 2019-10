Schulleiterin der Grundschule Töplitz geht in den Ruhestand

Werder

Purzelbaum, Handstand, Radschlag. Wer es nicht konnte, hat es von seiner Sportlehrerin Serina Wick gezeigt bekommen. Die 62-Jährige ist noch immer fit und hält mit den Knirpsen ihrer Schule, der Grundschule Töplitz, problemlos mit. Doch ab diesem Schuljahr müssen andere Lehrer den Kindern zeigen, wie es geht. Die Sport- und Geografie-Lehrerin geht in den Ruhestand. Damit verliert die Töplitzer Schule nicht nur eine Lehrerin, sondern vor allem auch ihre Leiterin.

Wick übernimmt in unsicheren Zeiten die Schulleitung in Töplitz

Eine Leiterin, die die Geschicke der Schule seit der Wiedervereinigung gelenkt hat. Und der die Bewegung der Schüler besonders am Herzen lag. „Die Kinder zum Spielen, Lernen und Bewegen zu animieren, ist ein Lebensmaxime für mich“, sagt Wick. 1989 übernahm sie die Leitung der damaligen Polytechnischen Oberschule Töplitz. Nach der Wende wurde die Schule neugegründet. „Wir alle, die Kollegen, die Menschen im Ort, wussten schon während der Wende, dass die Schule nicht als weiterführende Schule mit zehn Klassenstufen erhalten werden kann“, erinnert sich Wick an die Tage des Umbruchs.

Für eine weiterführende Schule waren zu wenig Kinder in Töplitz. Und selbst als Grundschule musste Wick sich mit ihrem Team und dem Ortsbeirat etwas einfallen lassen. Die Lösung: „Wir warben auch um Kinder aus den Nachbarorten. Grube, Golm, Kemnitz, Phöben und Werder“, berichtet sie. Um das möglich zu machen, wurden für fast alle Orte Buslinien eingerichtet. Außerdem musste eine Schulbezirkssatzung her, die es Kindern aus anderen Orten überhaupt erlaubte, in Töplitz zur Schule zu gehen. Der Aufwand lohnte sich. Die Schule ist ausgelastet. Von heute 197 Schülern kommen so einige aus Nachbarorten, vor allem aus Werder.

Zwei Lehrerinnen ist keine zu viel

Von 1976 bis 1980 studierte Serina Wick an der Humboldt-Universität in Berlin Sport und Geografie. Dort lernte sie ihren Mann kennen, Ditmar Wick, der ebenfalls Sport und Geografie studierte. 1978 heirateten die beiden und zogen zwei Jahre später nach Töplitz. „Damals war es eine wunderschön blühende Kirschinsel“, sagt Serina Wick, „heute sind von den Kirschbäumen ja leider nicht mehr viele übrig.“ Das Paar zog in eine Wohnung, die die Töplitzer Schule damals ihren Lehrern zur Verfügung stellte, gleich um die Ecke. „Das Komische war aber, dass die Stelle zu der Wohnung kurz vorher besetzt worden war.“ So hatte die Schule zwei Lehrerinnen für Sport und Geografie. Das schien zur DDR-Zeit kein Problem zu sein.

Tatsächlich war Wick stets gut ausgelastet. „Wir haben, natürlich nicht abgesprochen, abwechselnd unsere Kinder bekommen“, sagt Wick und lacht, „dadurch fiel nie eine Stunde Sport- oder Geografieunterricht aus.“ Serina und Ditmar Wick haben in den 80er Jahren zwei Töchter bekommen. Bald kommt das dritte Enkelkind auf die Welt.

Ruhestand im eigenen Garten und an der Ostsee

In der vergangenen Woche wurde Serina Wick von ihren Schülern und Kollegen verabschiedet. „Ja, ich bin wehmütig, das Schiff zu verlassen, schließlich sind wir durch schwierige Phasen gerudert“, sagt sie. „Aber grundsätzlich, so denke ich, haben wir als Team den richtigen Weg eingeschlagen, um die Schule zu erhalten.“ Die Nachfolge steht noch nicht fest. Aber es gebe zwei Bewerberinnen, die in der engeren Auswahl stünden, lässt Wick durchsickern.

Nun möchte die Töplitzerin mit ihrem Mann, der als Professor an der Fachhochschule für Sportmanagement in Potsdam beschäftigt war und nur zwei Tage nach seiner Frau in den Ruhestand ging, die freie Zeit genießen. Sie wollen das Haus renovieren, im Garten arbeiten, in den Alpen umherwandern und Mountainbike fahren und an der Ostsee surfen.

Von Annika Jensen