Werder

Werders Bürgermeisterin Manuela Saß und ihr Stellvertreter Christian Große (beide CDU) haben die Bürger vor dem Hintergrund steigender Corona-Fälle in der Stadt dazu aufgerufen, im öffentlichen Raum Mund-Nase-Masken zu tragen.

„Insbesondere beim Einkaufen in Supermärkten, Hofläden oder anderen geöffneten Geschäften sowie in den öffentlichen Verkehrsmitteln könnte damit die Viruslast reduziert und womöglich Mitmenschen vor einer Ansteckung geschützt werden", so Bürgermeisterin Saß.

Andere Corona-Regeln trotzdem beachten

Allerdings müssten Abstand halten, die richtige Handhygiene und Husten- und Nies-Etikette weiterhin als wichtige Bestandteile im Kampf gegen die Übertragung des neuartigen Corona-Virus beibehalten werden, so Saß weiter.

Das Tragen einer Maske verringert das Risiko, die eigenen Tröpfchen, etwa beim Husten oder Sprechen, unkontrolliert gegen andere Menschen zu richten.

Die Lage in Werder sei mit mehr als 70 Corona-Infizierten und mittlerweile fünf Menschen, die an Corona verstorben sind, sehr ernst, wie die Bürgermeisterin und Christian Große, der 1. Beigeordneter, betonen. Beide drücken ihr Mitgefühl für die Angehörigen aus. Zugleich appellieren sie an die Werderaner, weiter an der Eindämmung der Pandemie mitzuwirken. „Das gilt umso mehr, falls Regelungen in den kommenden Wochen gelockert werden sollten", so Christian Große.

„Behelfsmasken können im öffentlichen Raum hilfreich sein", sagt Manuela Saß. „Die Träger signalisieren Respekt voreinander und Verantwortungsgefühl für die Menschen, die unsere Grundversorgung aufrecht erhalten und deshalb täglich vielen Menschen begegnen müssen.“ Ein verbesserter Schutz sei schon mit selbst genähten Masken möglich, für die es Nähanleitungen im Netz gebe.

Professionelle Masken dem medizinischen und Pflege-Personal vorbehalten lassen

Anderseits werde es einfacher, solche Masken auch bei regionalen Gewerbetreibenden zu erwerben. „Professionelle Atemschutzmasken sollten indessen eher dem medizinischen oder Pflege-Personal vorbehalten bleiben, das in besonders engem Kontakt mit Infizierten oder Risikogruppen arbeiten muss“, so die Bürgermeisterin.

