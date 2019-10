Werder

Die Werderaner Stadtverwaltung soll sich besser vor Korruption wappnen. Das fordert die Fraktion Stadtmitgestalter/ Ingo Krüger und bringt einen entsprechenden Antrag in die nächste Stadtverordneten-Sitzung ein. Die Fraktion beruft sich dabei einerseits auf die Empfehlungen von Transparency International für kommunale Verwaltungen, andererseits auf einen Bericht aus der Staatskanzlei anlässlich des Weltkorruptionstages, wonach der durch Korruption verursachte Schaden in Brandenburg zugenommen hat. „ Korruption schadet dem Gemeinwohl nicht nur wirtschaftlich, sondern erschüttert das Vertrauen der Menschen in die Politik insgesamt“, sagt Fraktionschef Elmar Schlenke.

Fraktion will Korruptionsvorbeugung vorantreiben

Aus Sicht der Stadtmitgestalter ist eine Aufklärung über die Ursachen und Möglichkeiten zur Vermeidung von korruptem Verhalten vor allem in der Kommunalpolitik umso wichtiger. Neben Beteiligung und Transparenz gehe es Fraktion daher um den Bereich Anti-Korruption.

Umfangreiches Programm

Mit dem Beschluss soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, ein System zur Prävention von korruptem Verhalten zu erstellen. Das Programm ist sehr umfangreich und beinhaltet unter anderem einen Fragenkatalog, der auf das Thema aufmerksam macht und sensibilisieren soll. Ehrenkodizes sollen Vorgaben enthalten und Schulungen durchgeführt werden, die zum Beispiel über die oftmals nicht klar erkennbaren Ausprägungen von Korruption aufklären. Alle Maßnahmen sollen sich nicht nur auf Mitarbeiter und Entscheidungsträger der Verwaltung und städtischer Unternehmen beziehen, sondern umfassen auch die Gemeindevertretung.

Auch Sicherheit für Stadtverordnete

„Uns als Stadtverordnete dürfen wir hiervon nicht ausnehmen und müssen unser Verhalten regelmäßig auf den Prüfstand stellen“, so Schenke weiter. Er appelliert an die „Vorbildfunktion” der Kommunalpolitiker.

Von MAZonline