Glindow

Jeden Tag zwischen 6.50 und 7.10 Uhr geht Herbert Auerswald in seinen Garten. Seit elf Jahren. Denn dann muss der 80-jährige Glindower die Niederschlagsmenge für den Deutschen Wetterdienst (DWD) messen. Dafür hat er ein spezielles Regenauffanggerät in seinem Garten stehen. Mit allerlei Zubehör wie einem Messbecher, einem Schneegitter und einem Schneekreuz misst er die Menge des Niederschlags in all seinen Formen: Regen, Schnee, Schneeregen, Graupel und Hagel.

Alles akribisch ins Buch eingetragen

„Ich freue mich über so ein Wetter“, sagt Auerswald. Es regnet. In den vergangenen Tagen reichlich. „Denn wir brauchen das Wasser.“ An diesem Morgen hat er 16,2 Liter pro Quadratmeter gemessen, gestern waren es 9,1 Liter und vorgestern 15,4 Liter. In den drei Tagen davor gab es keinen Niederschlag. So steht es in seinem Notizbuch, das er vom Deutschen Wetterdienst bekommen hat. An dem Umschlag ist die Visitenkarte seiner Ansprechpartnerin in Frankfurt am Main angeheftet, Steffi Lange.

Werte gehen per Smartphone nach Frankfurt

„Hier habe ich auch die Lufttemperaturen eingetragen“, sagt Auerswald und zeigt auf die rechte Seite in dem kleinen Büchlein, „das mache ich aber nur für mich. Der Deutsche Wetterdienst will nur die Niederschlagsmenge wissen.“ Wenn er sie früh am morgen abgelesen hat, schickt er den Wert mit seinem Smartphone sofort über die Internetseite des DWD nach Frankfurt am Main. Dafür hat er eigens eine Kennung bekommen.

Herbert Auerswald mit dem Schneegitter, mit dem er die Messungen bei Schnee vornimmt. Quelle: Annika Jensen

„Ich dachte mir, früh aufstehen ist doch nicht schlecht, dann hat man auch einen gewissen Zwang“, erzählt Herbert Auerswald über seine Motivation, über so viele Jahren ehrenamtlich für den Deutschen Wetterdienst zu arbeiten. „Außerdem bin ich früher einige Jahre zur See gefahren, also hatte ich schon immer irgendwie was mit Wetter zu tun gehabt. Es interessiert mich noch immer.“ Durch seinen Dienst für den DWD fühle er sich gebraucht, und er habe das Gefühl, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Denn immerhin sammelt die Frankfurter Bundesbehörde die Werte zur Niederschlagsmenge in ganz Deutschland, um etwas über die Entwicklung des Klimas aussagen zu können.

Sieben Jahre lang zur See gefahren

Herbert Auerswald ist gern draußen. Nicht nur für den DWD. Mit seiner zweiten Frau lebt er am Rande eines Feldes in Glindow. Ihr Garten ist 1700 Quadratmeter groß. Er ist liebevoll gestaltet. In einem Teich schwimmen Fische, die sich in einem Pulk sammeln, wenn man zu ihnen herabschaut. Der gelernte Uhrmacher fuhr sieben Jahre lang zur See, zeitweise als Erster Elektriker. Dann war er bis zur Wende zuständig für Inbetriebnahmen von Automatisierungstechniken für ein Unternehmen in Teltow.

Messungen schon in den 1930-er Jahren Schon von 1934 bis 1939 hielten Werderaner für den Deutschen Wetterdienst die Niederschlagsmenge in ihrer Region fest. Durch den Krieg wurden die Messungen unterbrochen. Erst 1953 wurden sie wieder aufgenommen. Deutschlandweit gibt es etwa 1800 ehrenamtliche Niederschlagsbeobachter wie Herbert Auerswald. Der letzte Messtag für Herbert Auerswald ist der 31. Mai dieses Jahres. Sein Nachfolger muss am 1. Juni seine ehrenamtliche Aufgabe übernehmen. Der Nachfolger muss ein Grundstück haben, auf dem das Messgerät doppelt so weit von Bäumen und Gebäuden entfernt aufgestellt werden kann, wie diese Hindernis hoch sind. Der Beobachter hält die Menge und die Art des Niederschlages fest und misst im Winter die Höhe des Schnees. Der Deutsche Wetterdienst zahlt seinen Ehrenamtlern im Jahr eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 660 Euro. Interessenten melden sich bei Steffi Lange unter: 069/80 62 50 57 oder steffi.lange@dwd.de

Nach der Wende arbeitete er für Siemens. Dort war er Bearbeiter für Großkraftwerke und deren Automatisierungstechnik. Bis seine Chefs das Team verjüngten und Herbert Auerswald vorfristig in Rente schickten. Seither kümmert er sich um seinen Garten und seine Goldfische und Orfen, war mit seiner Frau auf Reisen und misst für den DWD die Niederschlagsmenge in seiner Region. „Draußen zu sein, gibt mir ein Gefühl der Freiheit und des Wohlbefindens.“

Kein Tag ohne Messung

Nun möchte Herbert Auerswald aufhören. Seit ein paar Wochen ist es für ihn immer schwieriger geworden, jemanden zu finden, der für ihn den Niederschlag misst, wenn er einmal unterwegs ist. In den elf Jahren, in denen er für seine Region zuständig ist, verging kein einziger Tag, an dem es keine Messung gab. Er habe einen Bekannten gehabt, der immer mal wieder für ihn einsprang, sagt Auerswald. Der musste sich jedoch zurückziehen, weil er sein erkranktes Kind pflegen muss. „Außerdem müssen jetzt einfach mal die Jüngeren ran“, sagt Herbert Auerswald und an seinen Augen zeichnet sich ein Lächeln ab.

Von Annika Jensen