So ergeht es den Pferdehöfen in Potsdam-Mittelmark in der Coronakrise

Phöben/Langerwisch/Rehbrücke

Menschenansammlungen von über zwei Personen sollen seit Montag im ganzen Land überall vermieden werden. Doch wie funktioniert es dort, wo viele Tiere gepflegt werden müssen? Wie gehen die Pferdehöfe in Potsdam-Mittelmark mit der Coronakrise um?

Pferdehöfe sind keine Sporteinrichtungen und dürfen deswegen offen bleiben

Reiten ist ein Sport. Deswegen müssten Reiterhöfe eigentlich unter die Richtlinie der Bundesregierung fallen, nach der in der Coronakrise alle Sporteinrichtungen geschlossen bleiben müssen. „Aber“, sagt Verena Rahimkhani, die Betreiberin der Reitanlage Pappelhof im Werderaner Ortsteil Phöben, „es gilt auch das Tierschutzgesetz und nach dem müssen die Tiere verhaltensgerecht untergebracht werden, also müssen sie auch bewegt werden.“ Diese Argumentationshilfe hat Rahimkhani vom Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht bekommen, der vor einigen Tagen, ein Rundschreiben an seine Mitglieder geschickt hatte. Die Phöbenerin darf ihren Hof deswegen offen halten. Allerdings nicht für jeden, ergänzt die 64-Jährige.

Derzeit dürfen nur die Besitzer der 41 Pensions- und Schulpferde auf ihren Hof, die Pfleger und Personen, die eine Reitbeteiligung haben, also Pferde reiten, ohne sie selber zu besitzen. Für Besucher und Nicht-Reiter ist ihr Betrieb geschlossen. Verena Rahimkhani hat zusätzlich weitere Maßnahmen ergriffen, damit das Coronavirus sich auf ihrem Hof möglichst nicht ausbreiten kann. „Die Menschen müssen zwei Meter Abstand zueinander halten, es darf sich nur eine Person gleichzeitig in der Sattelkammer aufhalten, die Pferde dürfen nur draußen geputzt werden“, listet Verena Rahimkhani auf. Außerdem habe sie die Frotteehandtücher an den Waschbecken gegen Papierhandtücher ausgetauscht, erzählt sie.

Jetzt notwendig: Anwesenheitslisten und Passierscheine

Seit Montag führt sie außerdem eine Anwesenheitsliste. „Auf der muss sich jeder eintragen, wenn er kommt und austragen, wenn er wieder geht“, erläutert Verena Rahimkhani. „So habe ich die Übersicht, wann die Leute wo auf meinem Hof sind. Und, im Falle eines Virusausbruches, kann ich leicht verfolgen, wer wann auf dem Hof war.“

Außerdem habe jeder, der unvermeidbar auf ihren Höf muss, eine Art Passierschein bekommen. Den hat der Bundesverband für Pferdesport und Pferdezucht zusammengestellt. Auf dem steht drauf, dass der Passierschein-Besitzer auch Pferdebesitzer oder eben Pfleger oder jemand mit Reitbeteiligung ist, und dass die Tiere bewegt werden müssen. „Den Schein brauchen die Leute falls sie vom Ordnungsamt oder von der Polizei kontrolliert werden“, sagt Rahimkhani.

Bei Karin Bildt in Langerwisch wurden alle Ferienwohnungen storniert

Vor wirtschaftlichem Schaden hat sie keine Angst. „Ich habe ja nur den Pensionsbetrieb und nicht noch Gastronomie“, sagt sie. „Die Unterbringung der Pferde muss ja so oder so bezahlt werden.“

Anders sieht es bei Karin Bildt (54) auf dem Gutshof Langerwisch, einem Ortsteil von Michendorf, aus. Seit drei Jahren betreibt sie die Reitanlage gemeinsam mit ihrer Tochter. Die beiden haben neben ihrem Pensionsbetrieb mit 130 Pferden noch sieben Ferienwohnungen, die sie vermieten. „Die wurden komplett bis Ende April storniert und wir müssen den Übernachtungspreis in allen Fällen erstatten“, erzählt Karin Bildt.

Notfallplan mit Hygienemaßnahmen

Auch sie hat indes im Falle ihres Pferdepensionsbetriebes Maßnahmen ergriffen, damit sich ihre Kunden nicht zu nahe kommen können. So sind derzeit ihre drei Reithallen sowie der große Aufenthaltsraum gesperrt. „Außerdem habe ich auf der Putzfläche die Pferdeanzahl begrenzt, sodass genug Abstand zwischen den Kunden besteht.“ Auch müssen nun Tierarztbesuche und Schmiedtermine mit ihr abgestimmt werden. An den Waschbecken hat sie neben Seife nun auch Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Seit Montag führt auch Bildt eine Anwesenheitsliste, um den Überblick über die Menschenanzahl auf ihrem Hof zu behalten. Außerdem müssen sich die Besucher ab sofort anmelden bevor sie den Hof betreten und sie hat einen Notfallplan erstellt. Auf dem stehen die genauen Hygienemaßnahmen, wer, wann, wo, was benutzen darf sowie in welchen Bereichen des Hofes sich die Pferdebesitzer bewegen dürfen.

Auf dem Schäferhof in Bergholz-Rehbrücke geht seit dem 18. März nichts mehr

„Meine Kunden halten sich total vorbildlich an die neuen Regeln“, sagt Karin Bildt, „und das solidarische Miteinander funktioniert sehr gut.“ Sie regeln zum Beispiel untereinander, wer den Putzplatz gerade nutzen kann. So verteile sich der Betrieb über den Tag und eine angemessene Anzahl von Menschen halte sich gleichzeitig auf dem Hof auf, fasst Karin Bildt die aktuelle Situation auf ihrem Hof zusammen.

Auf dem Schäferhof in Bergholz-Rehbrücke herrscht normalerweise im Frühjahr Hochbetrieb. Der Pferdebetrieb lebt vor allem von Kindern und jungen Leuten, die dort fröhlich ihre freie Zeit verbringen, Reitunterricht nehmen oder Reitferien machen. Kinderlachen ist keins mehr zu hören, auf dem Schäferhof ist Ruhe eingezogen. Seit dem 18. März ist der Reitbetrieb eingestellt. Das heißt auch: Kein Trubel mehr und fast keine Einnahmen.

50 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Wie lange hält man das durch? „Ich weiß es nicht“, sagt Gidon Wolf, der den Reiterbetrieb in der Schlüterstraße mit Christina Schäfer betreibt, die dem Schäferhof ihren Namen gab. „Für uns ist es existenzbedrohend“, sagt Gidon Wolf. „Wir haben 50 Mitarbeiter, die wir in Kurzarbeit schicken mussten. Eigentlich brauchen wir sie, weil die Tiere versorgt und bewegt werden müssen.“

Die Corona-Krise trifft bis ins Mark. „Die Reitferien zu Ostern und Gruppenreisen – alles storniert. Die Kinder dürfen nicht mehr kommen. Es wird für uns ganz schwer, aber das geht anderen Reitbetrieben nicht anders“, so Wolf. Was noch läuft, ist die Pensionspferdehaltung. „Aber für uns ist der Reitbetrieb das Essentielle. Ohne Hilfe wird es der Schäferhof nicht schaffen“, sagt er. Die Einnahmen fehlen, die Ausgaben bleiben. Die beiden Betreiber haben sich in einem Schreiben an die Freunde und Nutzer des Schäferhofes gewandt. „Wir hoffen von Herzen auf Eure Solidarität in dieser Ausnahmesituation, damit wir die anfallenden Kosten für die Versorgung unserer geliebten Pferde gewährleisten können“, heißt es darin.

Hilfe kommt per Patenschaft für Schulpferde

Einige helfen bereits und haben Patenschaften für Schulpferde übernommen, um den Schäferhof-Betreibern finanziell unter die Arme zu greifen. Vieles hänge jetzt auch davon ab, wie schnell und unbürokratisch vom Bund Hilfsgelder für in Not geratene Betriebe und Geschäfte zur Verfügung stehen. „Wenn es drei Monate dauert, kann es für viele zu spät sein“, sagt Wolf, der dennoch betont: „Das wichtigste ist jetzt, die Risikogruppen in unserer Gesellschaft zu schützen und diese Pandemie zu überstehen.“

Von Annika Jensen und Jens Steglich