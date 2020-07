So innovativ kamen Werderaner Unternehmen durch den Corona-Shutdown

Werder

Für viele Unternehmen bedeutete die Zeit des teilweisen Shutdowns im Zuge der Corona-Krise Umsatzeinbußen, Kurzarbeit für Mitarbeiter und Unsicherheit. Für mindestens ebenso viele Unternehmen war das aber kein Grund dafür, untätig zu bleiben. Mit Kreativität und vor allem dem Blick in die Zukunft packten sie in jener Zeit Projekte an, die außerhalb ihre eigentlichen Geschäftsbereiche liegen. Die drei folgenden Beispiele aus Werder zeigen, wie Unternehmer die Zeit in den Monaten April bis Mai nutzten, um für die Zukunft gerüstet zu sein – auch für den Fall, sollte sämtliches gesellschaftliches Leben ein weiteres Mal zum Erliegen kommen.

Kaffeerösterei als zweites Standbein

Michael Scheibe und seine Frau Melanie betreiben das Hotel „Prinz Heinrich“ auf der Insel. Zwölf Wochen konnten sie keine Zimmer an Privatgäste vermieten. Das bedeutete hohe Umsatzeinbußen. Die Mitarbeiter mussten in Kurzarbeit geschickt werden. Sanierungen der Bäder in den sieben Zimmern, die eigentlich geplant waren, mussten verschoben werden. Doch das Paar zögerte nicht, realisierte sofort die Brisanz der Lage. „Wir haben uns entschieden, nach vorne zu gehen“, sagt Michael Scheibe.

Hotelier Michael Scheibe ließ sich während des Shutdowns zum Kaffeeröster ausbilden. Quelle: Hotel Prinz Heinrich

Er machte eine Ausbildung zum Kaffeeröster. Im Herbst eröffnet er gemeinsam mit seiner Frau seinen „Kaffee Kontor Werder“ im Lendelhaus auf der Insel. Es ist eine Investition, die die beiden stemmen wollen trotz der massiven Umsatzeinbußen, die sie im Frühjahr erlitten haben. „Ich sehe die Coronakrise als Chance, nun ein zweites Standbein aufzubauen, um für die Zukunft stabiler beide Unternehmen führen zu können“, sagt Michael Scheibe. Für die Kaffeerösterei sieht er zudem gute Chancen, dass sie auch im Falle eines zweiten teilweisen Shutdowns läuft. „Kaffee trinken die Menschen immer. Und sie legen immer mehr Wert auf hochwertigen Kaffee.“

Massieren im Homeoffice

Weniger für einen zweiten Shutdown, dafür aber für die Zeit nach dem ersten gerüstet, ist die Massagetherapeutin Kerstin Spiekermann. Sie hat die Zeit, in der sie nicht massieren konnte, genutzt, um in ihrem Wohnhaus in der Eisenbahnstraße eine Ferienwohnung und einen Massagebereich einzurichten. Auf dem Gebiet der Vermietung habe sie bisher keine Erfahrung, sagt sie. Es gehe schlicht darum, sich ein zweites Standbein aufzubauen. Wie im Falle das Massagebereiches. „Ich habe bisher im Steigenberger und im Kongresshotel in Potsdam massiert und in Unternehmen“, erzählt sie. „Wenn ich jetzt zu Hause meinen eigenen Massagebereich habe, werde ich mich aus den Hotels zurückziehen.“ Wobei nicht ausgeschlossen sei, dass sie hin und wieder im Steigenberger ihre Dienste anbietet. „Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“

Schon vor Corona hatte sie mit dem Gedanken gespielt, die Ferienwohnung und das Massagezimmer einzurichten. „Ich hatte aber nie Zeit“, sagt sie. Mit dem eigenen Massagebereich wolle sie sich auch an die wegen der Coronakrise womöglich geänderten Arbeitsmodelle anpassen. „Wer weiß, vielleicht arbeiten ja zukünftig mehr Menschen von zu Hause aus und die, die dann bei mir in der Nähe wohnen, können vorbeikommen.“ Das Massieren in den Unternehmen sei für sie nun ohnehin schwierig, „es ist nicht mehr so planbar“, sagt sie, „es kommen nicht mehr so viele Leute ins Büro.“

Möbelhaus versorgt sich autark mit Strom

Möbel Christ hat ebenso in die Zukunft investiert. Allerdings nicht nur in die eigene. Geschäftsführer Christian Doeppner hatte sich schon vor Corona dazu entschieden, auf dem Dach des Möbelhauses in der Berliner Straße eine Solaranlage zu installieren. „Im Januar hatten wir sie bestellt, im März und April wurde sie installiert“, sagt Doeppner. Dass das mit dem Lockdown zusammenfiel, sei Zufall gewesen. „Das kam uns allerdings sehr gelegen, weil die Montage auch Lärm bedeutete.“ Nun liegen auf einer Fläche von fast 600 Quadratmeter Solarmodule. In der Zeit von April bis Oktober kann sich das Möbelhaus tagsüber autark mit Strom versorgen. Produziert es zu viel, gibt es ab, produziert es gar nicht, wie in der Nacht, kauft es dazu. Und im Dezember werden zwei Ladesäulen für E-Autos auf dem Gelände des Möbelhauses aufgestellt. „Ich halte es für sehr wichtig und zeitgemäß, in Nachhaltigkeit zu investieren“, beurteilt Christian Doeppner die beiden Projekte.

Außerdem haben er und sein Team die Zeit genutzt, um Arbeiten zu erledigen, die lange liegen geblieben sind. Sichtzäune und Eisentore auf dem Außengelände wurden gestrichen, Wände im Innenbereich gestrichen und tapeziert. Und es wurden Stellen im Verkaufsraum ausgebessert, die durch die permanente Öffnung in den Jahren in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Für all die Arbeiten hatte Christian Doeppner seine 18 Mitarbeiter aus der Tischlerei, dem Lager und der Lieferabteilung. Die acht Mitarbeiter im Verkauf musste er für fünf Wochen zu 100 Prozent in Kurzarbeit schicken.

Von Annika Jensen