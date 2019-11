So können Liebhaber in Glindow ihren eigenen Whisky destillieren

Werder

„Wie schön wäre es, seinen eigenen Whisky im Keller stehen zu haben.“ Dieser Satz fiel vor zehn Jahren. Und er blieb bei Michael Schultz hängen. Sein bester Freund sagte diesen Satz. Damals feierte der seinen 40. Geburtstag. Er meinte mit dem eigenen Whisky einen, den er selbst kreiert hat. Einen, der ganz nach seinem persönlichen Geschmack destilliert wurde.

Schultz, Betreiber von Schlutz’ens Siedlerhof und Glina Whisky im Werderaner Ortsteil Glindow und seit 28 Jahren mit dem Brennen von Alkohol vertraut, machte sich Gedanken, wie sich das umsetzen ließe. Es dauerte. Aber seit drei Jahren bietet er neben seinem nach Firmen-Rezept gebrannten Whisky auch Sorten an, die seine Kunden sich selbst zusammenstellen können.

15 30-Liter-Fässer lagern derzeit bei Glina Whisky. In ihnen reift der von den Kunden selbst zusammengestellte Whisky. Quelle: Annika Jensen

Da wäre zu Beginn der Prozesses die Auswahl des Fasses. Schultz hat Fässer mit verschiedenen sogenannten Vorbelegungen im Lager. Also Fässer, in denen zuvor andere alkoholische Getränke reiften. Etwa Sherrywein- und Portwein-Fässer. Auch Fässer ohne Vorbelegungen, zum Beispiel aus Eiche, seien möglich. Alle Materialen und Vorbelegungen haben Einfluss auf das spätere Aroma des Whiskys.

Die nächste Entscheidung, die der Kunde treffen muss, ist die für den Roh-Whisky, also die Wahl des Getreides, aus dem der Whisky gebrannt wird. Michael Schultz baut auf 75 Hektar zwei Sorten an: Champagner-Roggen und Sommergerste. Aus ersterem entsteht Rye-Whisky, aus letzterem entsteht Single Malt Whisky.

Whisky muss mindestens drei Jahre und einen Tag reifen

Schließlich müssen sich die Kunden entscheiden, wie lange sie ihren Whisky in den 30-Liter-Fässern reifen lassen wollen. „Das sind mindestens drei Jahre und einen Tag“, sagt Michael Schultz. „So will es das entsprechende EU-Recht.“ Sobald der Whisky in Flaschen gefüllt ist, endet der Reifeprozesse. Für den braucht der Alkohol nämlich den Sauerstoff, den das Holz ermöglicht. Im Laufe der Reifezeit verliert der Whisky an Volumen, weil der Alkohol verdunstet. Nach drei Jahren sind im Schnitt von 30 Litern, „je nach natürlicher Entwicklung, 24 bis 25 Liter übrig“, sagt Schulz. Deswegen müsste auch mindestens ein 30-Liter-Fass genutzt werden. „Bei kleinen Fässern, das sind unsere Erfahrungen, ist der Verlust größer“, so Schultz weiter. „Das liegt daran, dass das Verhältnis von sehr viel Holz zu wenig Produkt die Reifung schneller laufen lässt.“

1991 lernte Michael Schultz das Brennen von Alkohol in Schwaben. Seit 2004 setzt er seine Kenntnisse auf dem Hof in Werder um und brennt vor allem Obstwein. Zum Baumblütenfest ist seine Adresse in Glindow eine beliebte, um Apfelwein oder heißen Apfelsaft zu trinken. Seit 2007 destilliert er Whisky in Werder. Vor 18 Jahren machte er eine Ausbildung zum Whisky-Somelier. Seither fährt er mindestens zwei Mail im Jahr zu Fortbildungen, „um auf dem aktuellen Stand zu bleiben“, sagt er.

Schultz ’ Whisky gibt es in ganz Ostdeutschland

„Damals waren wir die ersten in der Region und ich hatte keine Ahnung, ob ich den Whisky überhaupt werde verkaufen können“, erinnert er sich an die Anfänge. „Ich wusste ja nicht, ob die Deutschen deutschen Whisky trinken.“ Seine ersten Kunden seien die Werderaner gewesen und bald habe sich der Erfolg mit seinem Whisky eingestellt. Mittlerweile zählen große Supermarktketten zu seinen Abnehmern, in ganz Ostdeutschland.

„Ich hatte mir damals über alles Gedanken gemacht“, erzählt Michael Schultz. „Dann sagte eine Freundin zu mir: Ich kann deinen Whisky nicht kaufen. Der hat ja gar keinen Namen.“ Nach reichlichem Überlegen entschied er sich für Glina Whisky. „ Glina ist der Urname für Glindow“, sagt Schultz. „Vor etwa 700 Jahren siedelten hier die Slawen und fanden hier viel Fisch, Lehm und Ton, um ihre Hütten zu bauen. Glina ist slawisch und heißt Lehm und Ton. Danach benannten sie ihren Ort.“

15 kleine, individuelle Fässer lagern in Glindow

Seit diesem Jahr können seine Kunden ihre Fässer bei ihm lagern. Zuvor fuhren sie auf seinen Hof, stellten sich ihren Whisky zusammen, ließen ihn abfüllen und nahmen ihn sofort mit. „Aber die Nachfrage hat sich so entwickelt, dass wir uns für diesen Service entschieden haben“, sagt Schultz. Grund ist unter anderem, dass die Leute zu Hause keinen Platz haben. Seit diesem Sommer bietet Schultz außerdem die Möglichkeit, die Fässer zu verschicken, „in die ganze Welt“, wie er sagt. Und in diesen Tagen startet er seinen Online-Handel mit dem personalisierten Whisky.

Derzeit lagern bei ihm 15 kleine, individuelle Fässer. In regelmäßigen Abständen kommen deren Besitzer in Glindow vorbei und testen ihren Whisky. Nach den drei Jahren können sie ihn abfüllen lassen und mitnehmen oder sie lassen ihn weiter reifen. „Das können die Kunden vor Ort entscheiden, wenn sie zum Probieren kommen. Das muss nicht vorab festgelegt sein“, so Schultz. Unter den kleinen Fässern, die im Eingangsbereich zu seiner Fertigungshalle lagern, ist auch das Fass seines besten Freundes. Darauf ist zu lesen: „ Elisabeth Highland. Whisky Nr. 1, 24.12.2009 für Jens zum 40. Geburtstag von deinem Kumpel Micha und Familie.“

Bei Glina Whisky auf Schultzens Siedlerhof, bei Michael Schlutz, können sich die Kunden ihren eigenen Whisky kreieren. Quelle: Annika Jensen

Von Annika Jensen