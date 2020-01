So läuft der Aufbau der Eisbahn in Werders Havelauen

Werder

„Wann macht die Bahn auf?“ Antonia bleibt stehen. Gerade ist sie mit ihrem 7-jährigen erkälteten Sohn Jakob von der Apotheke in den Havelauen gekommen, will über die Brücke nach Hause gehen. Doch das, was sich hier gerade auf dem Stadtplatz am Hafen abspielt, interessiert sie. Und erst recht Jakob. „Am Samstag“, sagt Jörg George. „Und bis wann?“, fragt Antonia. „Zwei Wochen lang“, antwortet George. „Ha, da freut sich jemand“, sagt die junge Mutter und schaut hinab auf ihren Sohn. Der lächelt. „Genau in den Ferien. Da kommen wir sicher vorbei.“

Zum ersten Mal gibt es eine Eisbahn in den Havelauen

Jörg George ist Eisbahn-Experte. Seit Montag baut der 65-jährige gemeinsam mit seinen Mitarbeitern eine 15 mal 20 Meter große Eisbahn auf dem Stadtplatz in den Havelauen auf. Sein Unternehmen, die Icerink Germany Potsdam, ist spezialisiert auf die Vermietung und den Verkauf von Eisbahnen. Zum ersten Mal mietet die Stadt bei ihm eine Eisbahn. Zum ersten Mal überhaupt wird eine in den Havelauen aufgebaut.

Zur Galerie Mini-Schlittschuhe und noch ein wenig Wasser auf’s Eis: Die MAZ hat den Experten beim Aufbau der ersten Eisbahn in den Havelauen in Werder über die Schulter geschaut.

An diesem Mittwoch ist schon recht gut zu sehen, was die Werderaner erwartet. Auf’s Eis können sie aber noch nicht. Es ist gute vier Zentimeter dick. Drei fehlen noch. Während Jörg George spricht, tritt sein Mitarbeiter Viktor Dusa vor die Bande. Er hat einen Schlauch in der Hand. Mit einer Düse verteilt er Wasser auf der Eisfläche. „Nimm mal die Düse ab, da kommt ja fast nix raus“, ruft Jörg George seinem Mitarbeiter vom Rand der Bahn aus zu. Dusa läuft zum Ausgang, seinem Chef entgegen. Der nimmt ihm die Düse ab. „Das hätte sonst ja viel zu lange gedauert“, sagt George.

Dort, wo das Wasser auf das Eis trifft, sind Rohre zu erkennen. Der Raureif aus der Nacht hatte sie komplett bedeckt. Nachdem Dusa mit dem Schlauch fertig ist, ist eine spiegelnde Fläche zu sehen, unter der in Fünf-Zentimeter-Abständen die weißen Rohre liegen. „Durch die leiten wir 2500 Liter eines Glycol-Wassergemischs, das wir auf minus zehn Grad runterkühlen“, erläutert George. „Dann sind die Rohre so kalt, dass das Wasser dadrauf gefriert.“

Ein Millimeter Eis pro Stunde

Am Tag zuvor und in der darauffolgenden Nacht haben seine Monteure das erste Wasser eingeleitet. „Heute machen wir so eineinhalb weitere Zentimeter drauf“, sagt George. Bis das fest ist, dauert es eine Weile. „Man sagt, dass in einer Stunde ein Millimeter Wasser gefriert. Bei einem Zentimeter macht das zehn Stunden.“

Inzwischen ist auch Ivonne Groß an die Eisbahn gekommen. Die 37-jährige Werderanerin ist in eine Daunenjacke gehüllt, zieht sich die Kapuze über den Kopf. Der Wind an diesem Vormittag ist streng. Sie ist Schaustellerin und wird die Eisbahn in den kommenden zwei Wochen betreiben. Das heißt: Schuhe verleihen, Kufen schleifen, Bahn aufbereiten, Getränke und Speisen verkaufen.

Nigelnagel neue Schlittschuhe zum Ausleihen

Während das Wasser gefriert, stehen für beide weitere Aufgaben an. George will als nächstes die Schlittschuhe in einer Hütte direkt neben der Eisbahn auf Gestelle hängen. Viktor Dusa und ein Mitarbeiter von Ivonne Groß haben gerade das erste von zwei Schlittschuhgestellen in der Hütte aufgebaut. Doch dann stellen sie fest: Das zweite passt nicht rein. Dann müssen die restlichen Schuhe eben in die Lagerhütte. Dusa beginnt, die Kartons mit den Schlittschuhen aus dem Transporter zu tragen. Die Kufenschuhe sind nigelnagelneu. Alle blau.

George steht in der Hütte, im Rücken das Gestell mit den senkrecht in den Raum stehenden Streben. Er greift nach einem der Kartons. 200 Paare in den Größen 25 bis 47 müssen ausgepackt werden. Das erste Paar hat noch eine normale Größe. George hängt es an seinen Kufen an eine Stange. Dann packt er Größe 25 aus. Putzige, kleine Schlittschuhe, die so klein sind, dass ihnen eine Schnalle ausreicht.

Bald kommen auch die Pinguine, Eisbären und Wichtel

Später am Tag bringt Jörg George noch eine Schlittschuhschleifmaschine und Laufhilfen, also Pinguine, Eisbären und Wichtel mit Griffen. Ivonne Groß baut mit ihrem Mitarbeiter die Lagerhütte auf. Es läuft also alles seinen Gang auf dem Stadtplatz in den Havelauen. Am Samstag können die ersten Gäste kommen. Auch Antonia und ihr Sohn Jakob, vorausgesetzt, er hat bis dahin seine Erkältung überwunden.

Die Bahn wird vom 1. bis zum 16. Februar täglich in der Zeit von 14 bis 20 Uhr geöffnet sein. Der Eintritt kostet für Kinder drei Euro und für Erwachsene vier Euro. Pro Ticket dürfen sie zweieinhalb Stunden Schlittschuh fahren. Am Sonntag, 9. Februar spielt von 17 bis 20 Uhr der australische Jazz-Musik Andrew Carrington live neben der Eisbahn sein Programm.

Von Annika Jensen