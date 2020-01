So läuft die Ausbildung zum Feuerwehrmann in Werder ab

Werder

Lautes Piepen, manchmal auch Rauschen, erfüllt den Raum. So ein Funkgerät kann ganz schönen Krach machen. Doch das stört die 14 ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht. Sie konzentrieren sich auf die Aufgabenstellung ihres Dozenten, Knut Schellhorn, an diesem Abend im Schulungsraum des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Werder. Sie sollen ihren Nachbarn anfunken.

Ganze Truppe ist immer in Alarmbereitschaft – auch während des Unterrichtes

Schellhorn ist selbst Feuerwehrmann der Ortswehr Werder. Weil er beruflich damit zu tun hat, ist er Experte auf dem Gebiet Funk. In seinem dunkelblauen Pullover, der auf dem oberen Rücken in dicken weißen Buchstaben den Schriftzug Feuerwehr und auf der linken Brust das Wappen der Werderaner Ortswehr trägt, und in seiner beigen Jeans läuft er während seines Vortrages konzentriert umher, den Pieper am Gürtel. Die ganze Truppe ihn eingeschlossen, ist immer in Alarmbereitschaft. Da darf der kleine schwarze Funkmeldeempfänger, wie ihn der Experte nennt, nie fehlen.

Stephan Kranig (l.), stellvertr. Stadtwehrführer in Werder und Knut Schellhorn, Gruppenführer und Funk-Experte Quelle: Annika Jensen

Auch nicht an diesem Abend, an dem 14 freiwilligen Feuerwehrleute ihre verpflichtende Unterrichtseinheit absolvieren. Etwa 45 Mitglieder hat die Ortswehr Werder derzeit. Sie alle stecken durchweg, immer in der Ausbildung und müssen im Jahr mindestens 40 Unterrichtsstunden absolvieren, deswegen nehmen sie alle zwei Wochen an Unterrichtseinheiten teil. Die Werderaner sind so viele Mitglieder, dass sie sich in zwei Gruppen aufgeteilt haben. Deswegen findet der Unterricht jede Woche statt. Nicht jeder kann zu jedem Unterricht erscheinen, deswegen sind stets im Durchschnitt um die 15 Männer und Frauen da, um zu lernen.

Fortbildung ist immer notwendig

„Die Welt dreht sich immer weiter“, sagt der stellvertretende Stadtwehrführer Stephan Kranig (44). Er sitzt später am Abend im Besprechungsraum des Stationsgebäudes, neben sich den Ortswehrführer Ronny Seiler und den stellvertretenden Ortswehrführer Heiko Zemlin. „Wir müssen uns immer in allen Bereichen der Feuerwehr weiterbilden, weil es immer Entwicklungen gibt. Das heutige Thema zum Beispiel zeigt das sehr gut. Es ist noch gar nicht lange her, da mussten wir mit analogem Funk arbeiten. Seit 2012 gibt es digitalen Funk.“

Zemlin ergänzt: „Oder die Fahrzeugtechnik und Löschtechnik. Da gibt es auch immer wieder Neuheiten.“ Bei letzterer erzählt Kranig aus der Praxis. „Früher gab es viel weniger Plastik in den Wohnungen. Heute sind durch das viele Plastik die Brandgase gefährlicher als das Feuer an sich. Da müssen wir mittlerweile ganze Häuser evakuieren, wo es früher ausreichte, nur die entsprechende Etage zu räumen.“

Am Anfang steht die Grundausbildung

Für jene, die mit ihrem freiwilligen Dienst in der Feuerwehr beginnen oder vor dem Übergang von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst stehen, ist die Grundausbildung mit 70 Unterrichtsstunden verpflichtend. Dort wird alles von der Pike auf gelernt. Erste Hilfe, Knoten, Löschangriff. In regelmäßigen Abständen wird von einem Prüfer des Landkreises das theoretische und praktische Wissen abgefragt.

Lucienne Kochinke und Ronny Bluck haben gerade ihre Ausbildung zum Truppmann erfolgreich beendet. Quelle: Annika Jensen

Zwei, die nur einen Tag zuvor mit 15 weiteren Männern und Frauen aus Werder und Schwielowsee ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, sitzen an diesem Abend im Sitzungsraum und üben mit den Funkgeräten: Ronny Bluck (40) und Lucienne Kochinke (15). Bluck hatte bis vor vier Monaten nichts mit der Feuerwehr am Hut. Dann las er über den dramatischen Facebook-Aufruf der Feuerwehr in Phöben in der Zeitung, die dringend neue ehrenamtliche Kräfte suchte. Und es immer noch tut. Die MAZ berichtete. Bluck lebt zwar in Werder, arbeitet jedoch tagsüber in Phöben, deswegen meldete er sich bei den Kameraden im Norden. Die Ausbildung machte er bei den Werderanern.

„Ich war schon ein bisschen aufgeregt“, sagt er über die Prüfung am Tag zuvor. „Aber das ist ja normal. Ich bin mit einem ruhigen Gewissen da rausgegangen. Weil ich, meiner Meinung nach, hier gut ausgebildet wurde. All meine Fragen wurden immer schnell beantwortet.“ Innerhalb von drei Monaten, an vielen Wochenenden hat er seine 70 Stunden Unterricht durchgezogen. „Die letzten Monate waren schon relativ zeitintensiv. Aber ich habe es lieber so, als wenn sich das über ein Jahr hinziehen würde.“

Lucienne darf erst in einem Jahr ran

Lucienne Kochinke hat einen anderen Werdegang. Seit sie sechs Jahre alt ist, ist sie Mitglied der Jugendfeuerwehr. Nachdem sie erfolgreich die Prüfung nach ihrer Grundausbildung abgeschlossen hat und sich nun Truppfrau nennen darf, dürfte sie an realen Einsätzen teilnehmen. Allerdings ist sie mit ihren 15 Jahren noch zu jung. Erst mit 16 darf Lucienne bei den Großen mithelfen. Sie hat sich im praktischen Teil, als Feuerwehrfrau naturgemäß, wohler gefühlt, wie auch Bluck. „Da ist halt immer jemand da und man hilft sich gegenseitig“, sagt Lucienne. Teamwork eben, wie im realen Einsatz.

Ronny Bluck hält seinen Funkmeldeempfänger (Pieper) in der Hand. Er hat ihn bekommen nachdem er die Prüfung zum Truppmann erfolgreich abgelegt hat. Nun darf er an realen Einsätzen teilnehmen. Quelle: Annika Jensen

Lucienne muss aber auf noch etwas warten: Auf den Pieper. „Den bekommen alle, die die Prüfungen zum Truppmann erfolgreich abgelegt haben“, sagt Heiko Zemlin, Werders stellvertretender Ortswehrführer. Allerdings bekommen ihn nur jene, die auch an Einsätzen teilnehmen dürfen. Ronny Bluck trägt ihn seit einem Tag mit sich herum. „Letzte Nacht bin ich aufgeschreckt, weil ich gedacht habe, es wäre was“, sagt er und erntet Schmunzler von Kranig, Seiler und Zemlin. „Was denn? Es war wirklich so. Ich bin schon sehr gespannt, wann der erste Einsatz kommt.“

