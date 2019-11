So lief die Einwohnerversammlung zum Baumblütenfest

Werder

Die Diskussion um die zukünftige Ausrichtung des Baumblütenfestes in Werder geht in die nächste Runde. Am Montagabend waren alle Werderaner und Werderanerinnen zur ersten Einwohnerversammlung eingeladen. Sie ist zugleich erster Punkt im Beteiligungsverfahren. Rund 200 interessierte Bürger folgten der Einladung.

In dem großen Veranstaltungssaal auf der Bismarckhöhe waren vier Stationen aufgebaut, an denen die Bürger sich informieren und diskutieren konnten. Die Stationen, an denen jeweils 70 Stühle aufgestellt waren, thematisierten das Vergabeverfahren, das Beteiligungsverfahren, die Baumblüte in den Höfen und Gärten 2020 und zu guter Letzt gab es an einer Station die Gelegenheit, Wünsche, Ideen und Anregungen an eine Stellwand zu pinnen.

Da halfen auch keine mit Stoff bezogenen Stellwände: Die Akustik zwischen den vier Stationen war denkbar ungünstig. Quelle: Annika Jensen

An den drei Themenstationen gab es zunächst fünf Minuten lang einen Vortrag. Im Anschluss konnten die Bürger 15 Minuten lang Fragen stellen und diskutieren. Dann erklang ein Gong-Schlag und die Besucher konnten zur nächsten Station wechseln.

„Ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen sich wünschen, dass die Stadt das Baumblütenfest veranstaltet und kein Großveranstalter“, sage Karl Thiede (36), als er sich gerade an die Station zum Beteiligungsverfahren gesetzt hatte. „Gerade deswegen ist das Bürgerverfahren interessant, weil man da endlich mal sieht, was die Bürger wollen.“

Das größte Problem des Abend war die Akustik. Bei vier Trauben von rund 70 Menschen, die miteinander diskutierten und das in einem großen Saal mit hohen Decken, war diese denkbar schlecht. Die Teilnehmer haben sich teilweise nicht verstehen können.

„Ich erwarte mir nicht viel von der Veranstaltung“

„So wie es hier organisiert ist, erwarte ich wenig von der Veranstaltung“, sagte eine 48-jährige Werderanerin, die ihren Namen nicht nennen wollte. „Man versteht die Redner nicht. Man kommt nicht dazu, seine Fragen zu stellen und die Diskussionen sind viel zu kurz.“ Die einzige Station, die für sie Sinn ergebe, sei jene, an der sie auf Zetteln ihre Wünsche und Anregungen abgeben konnte. „Da kann ich Zettel beschreiben und abgeben. Und ich hoffe, dass meine Wünsche im Anschluss auch ausgewertet werden.“

Anika Lorentz von den Stadtmitgestaltern kritisiert, dass die Versammlung in dem großen Saal der Bismarckhöhe stattfand. „Man hätte eine Schule und deren seperate Klassenzimmer nutzen können. Es ist ein großes Problem, wenn die Leute das Gefühl haben, nicht gehört zu werden.“ So sei viel Frust entstanden. Viele Besucher empfinden die Veranstaltung als wenig durchdacht, so Lorentz. „Sie hatten das Gefühl, dass man ihre Meinungen aufgrund der kurzen Redezeit nicht wirklich ernst nehmen möchte.“ Lorentz sagt auch: „Es ist dennoch ein positives Zeichen, dass die Stadt den ersten großen Schritt in die Bürgerbeteiligung gewagt hat.“

Von Annika Jensen