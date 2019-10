So lief die Saison des Heimatvereins Glindow

Glindow

Mit dem Museumstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ wird der Heimatverein Glindow auch in diesem Jahr seine Saison beenden. Dabei sollen am 26. Oktober jung und alt noch einmal zusammenkommen bei der Kaffeetafel ab 13 Uhr im Heimatmuseum, beim Konzert des Gospelchors Fichtenwalde in der Kirche, dem Lampionumzug durch den Ort und zum Ausklang am Lagerfeuer auf der Festwiese am Jahnufer.

Kinder finden vor allem die Fische interessant

Siegrid Gottschalk, die seit März den Vorsitz im Verein hat, kann eine gute Bilanz ziehen. Das kleine Museumshaus im Kietz lockte mit seiner Ausstellung „Sieh, das Gute liegt so nah“ auch auswärtige Gäste an, die sich über die reich bebilderten Ausflugstipps freuten. Bei den Kindern rief die Tafel des Anglerverbandes mit Abbildungen der Fische aus dem Glindower See großes Interesse hervor. Sie wisse von zwei Jungen, die sich daraufhin eine Angel angeschafft hätten, sagt Siegrid Gottschalk.

Die umfangreichen Wanderanregungen hatten auch mit dem 200. Geburtstag Theodor Fontanes zu tun, der seinerzeit in Werder und Glindow unterwegs war, wo er nicht nur gute Erfahrungen machte. „Damals gab es hier noch mehrere Ziegeleien mit qualmenden Schloten, und deren Arbeiter waren ziemlich arme Teufel“, erklärt die Vereinschefin. Auch mit einer Lesung wurde an den märkischen Dichter erinnert. Apropos wandern: Über den Sommer bietet der Heimatverein an jedem zweiten Wochenende geführte Touren durch die Glindower Alpen an.

Auch alte Kulturtechniken zum Ausprobieren

Bereits seit drei Jahren treffen sich an jedem Mittwoch die „Kids im Kietz“ im Heimatmuseum. Unter Anleitung der pensionierte Lehrerin Ingeburg Lockowandt können sie sich in so alten Techniken wie Spinnen, Filzen, Kerzenziehen oder Buttern ausprobieren. 14 Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren hatten sich in diesem Jahr dafür angemeldet. Da wurde es im kleinen Museumsraum mitunter ziemlich eng.

Der Fotowettbewerb, der alljährliche Wettstreit um das beste Kirschkuchenrezept und das Kirschkernweitspucken waren beim Kirsch- und Ziegelfest Anfang Juli wieder fest in der Hand des Heimatvereins.

Glindower unterstützen ihren Nachbarort Bliesendorf

Ganz wichtig ist Siegrid Gottschalk die Zusammenarbeit mit dem nur wenige Kilometer entfernten Bliesendorf, ebenfalls Ortsteil von Werder. „Die Ortsvorsteherin Eveline Kroll ist bei uns im Verein. Wir unterstützen die Nachbarn bei den Protestaktionen gegen Windräder in ihrem Wald. Im September nutzten wir gemeinsam den Bliesendorfer Gemeindesaal für eine Vorstellung des Lindenberger Marionettentheaters. Das hat Kindern wie Erwachsenen so gut gefallen, dass wir die Puppenspieler aus der Prignitz im kommenden Jahr unbedingt wieder einladen möchten.“

Wenn im Frühjahr das Heimatmuseum wieder seine Türen öffnet, wird es eine neue Ausstellung zeigen. „Wir möchten uns an der Aktion ‚Krieg und Frieden’ beteiligen, 75 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges.“, so die Chefin.

Von Edith Mende