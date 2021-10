Werder

Die Spenden-Bilanz ist überraschend positiv: 1000 Euro können die Macher des Musikfestivals „Werder klingt“ an die vom Vulkanausbruch betroffenen Menschen in La Palma geben. Die Summe besteht einerseits aus Spenden des Konzert-Publikums, die sich am Sonnabend die Flamenco-Band aus La Palma „Flamenco entre amigos“ im Scala Kulturpalast angesehen und angehört haben. „Es war mit 100 Gästen der bestbesuchte Abend des dreitägigen Festivals“, resümiert Organisator Thomas Walter Maria. Andererseits gab der Musiker selbst seine eigene Gage in den Spendentopf.

Nächstes Festival schon in Planung

Das Geld geht die Gemeinde El Paso, die nördlich des Vulkans liegt und die eine der am meisten von der Lava betroffenen Kommunen ist. „Ich will auch die Musiker direkt unterstützen, denn sie sind abgeschnitten, haben keinen Strom“, kündigt Thomas Walter Maria an. Die Mitglieder der Band „Flamenco entre amigos“ halten sich schon seit Juli in Deutschland auf. „Dort, wo sie auf La Palma wohnen, darf gerade niemand hin. Das ist streng reglementiert“, berichtet Mit-Organisatorin Stephanie Lochmüller. Die Insel-Bewohner bleiben nun zunächst auf dem Festland Spaniens.

Zurück in Werder lautet die Devise der Organisatoren: Nach dem Festival ist vor dem Festival. Denn schon vom 18. bis 20. März soll die fünfte Auflage von „Werder klingt“ folgen. Einige Bands sind schon angefragt, fest steht bisher unter anderem, dass die eigene Band von Thomas Walter Maria spielen wird. Auch das Kinder-Programm ist schon fix. Die beiden Festival-Macher hoffen, dass die Organisation etwas entspannter wird, denn durch die Corona-Pandemie und den Vulkanausbruch sei es diesmal unter besonders schwierigen Bedingungen abgelaufen. Dennoch habe es sich gelohnt, denn: „Die Leute lechzen nach Kultur“, sagt Stephanie Lochmüller.

Von Luise Fröhlich