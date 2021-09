Werder

Die Stadt Werder sucht jetzt offiziell nach einem neuen Träger für die Tee- und Wärmestube. Ausgeschrieben ist das Interessenbekundungsverfahren, das bis zum 30. September läuft, für den Betrieb eines „Begegnungs- und Hilfezentrums“ in eventueller weiterer Kooperation mit der Tafel Potsdam.

Das Verfahren richtet sich an gemeinnützige Vereine, die sich für Bedürftige in sozialen Schwierigkeiten einsetzen will. Erhalten bleiben sollen die bisherigen Säulen der Beratungen, Lebensmittelversorgung und die Kooperation mit anderen Institutionen wie der Suchtberatungsstelle oder den Gesundheitsämtern.

Ein Jahr ohne Träger

Übernehmen soll der neue Träger das niederschwellige Angebot für Bedürftige in Werder zum 1. Januar 2022. Bis dahin wird die Tee- und Wärmestube übergangsweise mit der bisherigen Leiterin Martina Müller und den Ehrenamtlichen sowie der Potsdamer Tafel weitergeführt. Ein Jahr lang war das Haus dann ohne Träger, denn der vorherige Betreiber, die Ernst-von-Bergmann Sozial gGmbH, hatte sich, wie berichtet, Ende des Jahres 2020 überraschend zurückgezogen – der Grund: die Zuschüsse, die der Träger leisten musste, wurden zu hoch. Die Stube stand vor dem Aus.

Tee- und Wärmestube in Werder braucht einen neuen Träger. Quelle: Luise Fröhlich

Die Stadt plant laut Ausschreibung weiter die Miete und Betriebskosten zu zahlen sowie einen Zuschuss von 5000 Euro jährlich zu leisten. Personalkosten, maximal zehn Stunden in der Woche, übernimmt demnach der Landkreis. Zudem können Förderungen beantragt werden. Die Beratungsstelle soll auch künftig an fünf Tagen in der Woche geöffnet sein.

Verein wird sich bewerben

Martina Müller bestätigte der MAZ auf Nachfrage, dass sich der eigens für eine potenzielle Trägerschaft gegründete Verein „Tee- und Wärmestube Werder (Havel)“ bei dem Verfahren bewerben wird. „Die beschriebenen Angebote bestehen seit 20 Jahren, teilweise sogar schon länger“, sagte die Vereinsvorsitzende. Sie selbst habe einige davon mit aufgebaut, das Konzept immer weiter entwickelt.

Wie berichtet, hatte sich der Verein Ende Juni gegründet, mit dem Ziel Pächter der Räume in der Eisenbahnstraße zu werden. In der Vereinssatzung ist unter anderem der Erhalt der bestehenden Angebote sowie unter anderem auch Hilfe für Asylsuchende verankert.

Von Luise Fröhlich