Werder

Die Stadt Werder will bei der Erarbeitung eines Verkehrsentwicklungsplanes die Bürger mit einbeziehen und plant dafür eine Bürgerbefragung, wie Stadtsprecher Henry Klix mitteilte. In dem Verkehrsplan spielen Fragen wie diese eine Rolle: Wie sieht der Verkehr der Zukunft aus, welche Verkehrsprobleme bestehen aktuell in Werder und in den Ortsteilen und wie können die Probleme entschärft werden? „Ziel des Verkehrsentwicklungsplans ist es, ein zukunftsorientiertes Verkehrskonzept für unsere Stadt zu erstellen“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU).

Befragung beginnt im Januar

Sie bittet die Bürger, die Verkehrsplanung der Stadt zu unterstützen und aktiv mitzugestalten. Dazu wird im Januar eine postalische Haushaltsbefragung durchgeführt. „Um notwendige Maßnahmen im Verkehrsnetz vorbereitend durchführen zu können, ist ein wichtiger Schritt zunächst die Erfassung der heutigen Verkehrssituation. Dafür benötigen wir die Mithilfe der Bürgerinnen und Bürger, denn gerade deren Gewohnheiten und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt der Erhebung“, so die Bürgermeisterin.

Analyse der Verkehrsströme

Mit einem Fragebogen sollen wichtige Grundlagen erhoben werden, um ein möglichst genaues Bild des Verkehrs in Werder zu erhalten, insbesondere zu den Verkehrsströmen, Verkehrswegen und zur Anzahl der Wege. „Hierfür wird erfragt, welche Wege die Werderaner am Stichtag Dienstag, den 14. Januar, zurücklegen und welches Verkehrsmittel die Einwohner dafür benutzen“, sagte Klix.

Die Fragebögen werden ab der zweiten Januarwoche an die Werderaner Haushalte versandt, teilte er mit. Sie können ausgefüllt bis zum Sonntag, dem 26. Januar, gebührenfrei per Post an die Stadtverwaltung zurückgeschickt oder im Bürgerservice, Plantagenplatz 9, abgegeben werden.

Teilnahme ist anonym

Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig und anonym. „Die Angaben dienen ausschließlich der Verkehrsplanung und werden vertraulich behandelt“, so Klix. „Bei Bürgerfragen zu der Erhebung stehen seitens des beteiligten Planungsbüros PST Herr Guszahn unter 030/417799-33 sowie seitens der Stadt Werder Herr Liepke unter 03327-783 112 zur Verfügung“, sagte er. Weitere Informationen zum Verkehrsentwicklungsplan sind außerdem auf der Homepage der Stadt zu finden.

Von MAZ-Online