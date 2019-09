Werder

Die Schüler des Ernst-Haeckel-Gymnasiums in Werder sind ihrem neuen Aula-Gebäude einen Schritt näher: Die Stadtverwaltung hat die Baumaßnahmen ausgeschrieben. In dem entsprechenden Dokument ist zu lesen, dass die Schule einen „anforderungsgerechten Neubau bekommen wird. „Neben Fachräumen ist insbesondere ein großer Mehrzweckraum (Aula) notwendig, um zum Beispiel kurs- und klassenübergreifende Veranstaltungen zu organisieren oder Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen aller Art sowie Abiturprüfungen durchzuführen“, heißt es weiter.

Platz für 700 Menschen in der neuen Aula

Die neue Aula soll zudem nicht nur rein schulischen Zwecken dienen. Kulturelle Veranstaltungen für alle Bürger sollen in der großen Halle stattfinden können. Der Plan ist, ein Gebäude mit zwei Stockwerken zu bauen, das ohne Barrieren zugänglich ist und dessen Aula etwa 700 Schülern, Lehrern und Gästen Platz bietet. Untergebracht werden soll zudem eine große Bühne, ein Foyer und Fachunterrichts- sowie Sanitärräume.

Die Stadtverwaltung teilt in ihrer Ausschreibung mit, dass ein Planungskonzept inklusive einer ersten Kostenschätzung bereits vorliege. Sie sei das Ergebnis der Vorplanung. So wurden verschiedene Varianten des Baus betrachtet, allerdings lägen noch keine abschließenden Empfehlungen vor. Die Verwaltung fordert von dem Unternehmen, das sich erfolgreich um den Bauauftrag bewirbt, dass es sich an den bisherigen Planungsergebnissen bestmöglich orientiert.

Von Annika Jensen