So soll die Baumblüte 2020 ablaufen

Werder

Die Verwaltung will in der nächsten Stadtverordnetenversammlung die Pläne für die „Baumblüte in Höfen und Gärten 2020“ vorstellen. Das teilte Stadtsprecher Henry Klix am Donnerstag mit. Die von der Verwaltung formulierten Aktivitäten für das kommende Fest sind das Resultat einer Auswertung der Workshop-Ergebnisse vom 28. Oktober. Damals waren von den Fraktionen benannte Akteure, Involvierte und Betroffene im Sozialausschuss zusammengekommen und hatten darüber diskutiert, wie sich ein zunächst einmaliges Fest unter Federführung der Stadtverwaltung realisieren ließe.

Stadt übernimmt organisatorische Verantwortung

Der Beschlussvorlage für die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember zufolge wird die Stadt Veranstalter der Baumblüte in Höfen und Gärten im Festbereich Hoher Weg und Plantagenplatz, die dort am letzten Aprilwochenende und am ersten Maiwochenende 2020 inklusive dem 1. Mai stattfinden wird. Die Stadt übernimmt die organisatorische Verantwortung, trägt das unternehmerische Risiko sowie die Haftung, führt Henry Klix aus.

Sie werde eine Kostenbeteiligung der Verkäufer auf dem Fest festsetzen. Zur Koordination der Aktivitäten der Baumblüte in Höfen und Gärten wird der Vorlage zufolge ein Koordinierungskreis eingerichtet. Er soll dem Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten, der Klärung offener Fragen und der gemeinsamen Außendarstellung dienen. Er soll zudem einen Mindestpreis für alkoholische Getränke festlegen.

Das sind die Pläne für die Baumblüte 2020

Zur „Baumblüte in Höfen und Gärten 2020“ werden der Beschlussvorlage zufolge folgende Aktivitäten durch die Stadt unterstützt:

Höfe am Obstpanoramaweg: Öffnen der Höfe und Plantagen am Obstpanoramaweg und im Bereich des Obstpanoramawegs, vom Obst- und Gartenbauverein organisiert

Rundfahrten: Blütenrundfahrten, vom Obst- und Gartenbauverein organisiert, mit Unterstützung der Stadt

Höfe in der ganzen Stadt: Öffnen von Privatgärten und Höfen im gesamten Stadtgebiet, von der Interessengemeinschaft Hoher Weg organisiert, mit Unterstützung der Stadt

Hoher Weg: Sperrung des Hohen Wegs an zwei Wochenenden und am 1. Mai für den Auto-Verkehr, von der Stadt organisiert

Städtische Fläche: Bereitstellung einer städtischen Fläche am Hohen Weg für regionale Anbieter, von der Stadt organisiert

Bismarckhöhe: Nutzung der Bismarckhöhe für regionale Anbieter und kleine Bühne, von der Stadt organisiert

Kinder und Jugendliche: Eintrittspflichtige Jugendveranstaltung auf der Bismarckhöhe an einem Festtag sowie Nutzung des Plantagenplatzes als Festgelände mit dem Schwerpunkt Familie mit kleineren Fahrgeschäften, von der Stadt organisiert

Umzug: Baumblütenumzug mit Streckenführung wie zur 700-Jahr-Feier, vom Stadtsportbund organisiert, mit Unterstützung der Stadt

Aktivitäten: Baumblütenlauf, von Stadtsportbund organisiert, mit Unterstützung durch die Stadt, Wahl der Baumblütenkönigin sowie Wettbewerb Goldene Kruke, vom Obst und Gartenbauverein organisiert

Sonstige Pläne: Durchsetzung von Mindestpreisen für Obstwein, regionales Gewerbe im Festbereich sowie Mehrwegbechersystem

Abschließend erinnert Henry Klis in seiner Mitteilung daran, dass das Baumblütenfest in seiner gewohnten Form im kommenden Jahr ausfällt. Zur Zukunft des Baumblütenfestes ab 2021 laufe ein Einwohnerbeteiligungsverfahren.

Von Annika Jensen