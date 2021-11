Werder

Rund 35.000 Euro hat die Stadt Werder in diesem Jahr schon für die Beseitigung von Graffiti ausgegeben, womit sich die Ausgabe im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als verdoppelt hat (16.000 Euro in 2020). Es vergeht keine Woche, in der an städtischen Einrichtungen in Werder (Havel) keine Schmierereien entdeckt werden. Eine Bushaltestelle in der Kemnitzer Straße beispielsweise muss fast jede Woche gereinigt werden. Ein Treppenaufgang im Parkhaus am Stadtbahnhof ist nach jeder Reinigungsaktion wieder verunstaltet. Am Aussichtsturm auf dem Weinberg ist nach wiederholten Schmierereien eine Kameraüberwachung installiert worden. Auch private Häuser in der Stadt und den Ortseilen bleiben nicht verschont.

1000-Euro-Belohnung

Um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren, haben die Stadt und die Polizeidirektion West unter dem Motto „Stopp den Schmierereien“ einen Faltflyer herausgegeben. Er wird in dieser Woche in den Haushalten Werders verteilt. Auf dem Flyer gibt es Informationen und Kontakte zum Umgang und Vermeidung von Graffiti. Auch an die ständige Belohnung von 1000 Euro wird erinnert. Sie ist von der Stadt für Hinweise ausgesetzt worden, die zur Ergreifung von Tätern führen, die städtische Einrichtungen beschmiert haben. Ziel ist es, mehr Werderaner für den Einsatz gegen die Schmierereien zu gewinnen.

„Der Prozess der Stadtverschönerung wird durch wenige, im Dunkel der Nacht agierende Serien-Sprayer leider sehr erschwert. Wir werden die Aufmerksamkeit der gesamten Stadtgesellschaft benötigen, wenn wir daran etwas ändern wollen“, sagte Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU). Neu ist der Stadtverwaltung zufolge, dass auch Einrichtungen beschmiert werden, die laut ungeschriebenem Codex der Szene verschont bleiben: etwa Denkmäler wie im Park Petzow, Straßenflächen, Baumstämme im Stadtwald und am Plessower See oder Wände von WC- oder Trafohäuschen, die von Künstlern mit regionalen Motiven gestaltet wurden.

Keine Zunahme in Statistik

Die von vielen Werderanern empfundene Zunahme der Schmierereien, die sich auch in den steigenden Kosten der Stadtverwaltung zeigt, spiegelt sich derzeit nicht in der Polizeilichen Kriminalstatistik wieder. Wurden 2019 noch 80 Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Gebiet der Stadt Werder mit allen Ortsteilen gezählt, waren es 2020 nur 65 Fälle. Der rückläufige Trend setzt sich im laufenden Jahr fort. Zu berücksichtigen sei, dass offenbar weniger Graffiti-Schmierereien angezeigt werden. „Die Polizei kann bei Schmierereien nur dann aktiv werden und Ermittlungen sowie unterstützende operative Maßnahmen einleiten, wenn es eine Anzeige gibt“, sagt Sven Mutschischk, Leiter des Direktionsstabes.

Von MAZonline/fro