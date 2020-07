Stadtanleger in Werder verschreckt mit enormer Kostensteigerung Touristen

Werder

Ihn habe fast der Schlag getroffen, sagt der Berliner Heiko Walther, als er vor kurzem mit seinem Boot von der Bundeshauptstadt nach Werder fuhr, gemeinsam mit seiner Frau. So tun sie es jedes Jahr.

„Der Stadtanleger, in den letzten Jahren etwas vernachlässigt, war trotzdem sehr gut in Schuss“, so Walther. „Auch mit allem ausgerüstet. Strom und Wasser liefen über einen Automaten. Wir bezahlten für unser Zehn-Meter-Boot im letzten Jahr pro Meter einen Euro, plus Kurtaxe 1,50 Euro pro Person.“ Das ergebe insgesamt einen Übernachtungspreis am Steg von 13 Euro. Doch als das Paar in diesem Jahr anlegte, mussten es feststellen, dass die gleiche Leistung nun 29 Euro kostet.

Stadt: „Sind mit Betreiber im Gespräch“

„Wir sind natürlich nicht geblieben“, sagt Heiko Walther. „Für uns war es der letzte Besuch an diesem Anleger und wahrscheinlich in Werder.“

Die Stadtverwaltung Werder stimmt dem Berliner zu, dass das ein zu hoher Preis ist. „Wir sind mit dem Betreiber unseres Wasserwanderrastplatzes, der Hogab GmbH, im Gespräch über das seit diesem Jahr geltende Preisgefüge“, sagt Stadtsprecher Henry Klix aus MAZ-Nachfrage. „Eine Kostenanpassung ist im Sinne der Kundenfreundlichkeit noch in der laufenden Saison geplant.“

Und weiter: „Der Wasserwanderrastplatz richtet sich in erster Linie an Bootsbesitzer, die die Werderaner Altstadt erkunden wollen. Wir möchten, dass in der Saison möglichst viele Bootstouristen diese Möglichkeit nutzen können. Für längere Aufenthalte bieten sich Alternativen in zahlreichen zertifizierten Marinas und Anlegeplätzen in der Stadt, das gilt insbesondere auch für größere Boote.“

Von Annika Jensen