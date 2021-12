Werder

Ein Brief der „Stadtmitgestalter“ an Mieter der Haus- und Grundstücksgesellschaft (HGW) in Werder sorgt für Wirbel. Die Wählervereinigung ruft darin auf, einen Mietpreisstopp bei der HGW einzufordern. Über einen entsprechenden Antrag der Fraktion entscheiden die Stadtverordneten am Donnerstagabend in ihrer Videositzung. In dem Brief heißt es, dass die HGW alle drei Jahre ihre Grundmiete um bis zu 20 Prozent erhöhe, obwohl sie seit Jahren Gewinne mache. Abgezeichnet ist der Brief vom Vorsitzenden der Wählervereinigung, Meiko Rachimow, der für die Piratenpartei im Kreis als Landrat kandidiert.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

HGW fühlt sich als „Mietenhai“ dargestellt

Der Antrag der Fraktion zielt darauf ab, einen Mietpreisstopp bei der städtischen HGW zunächst für die kommenden fünf Jahre zu erwirken. Demnach soll die Miete in diesem Zeitraum höchstens um fünf Prozent erhöht werden dürfen – ausgenommen sei die Umlage für Modernisierungskosten. Fraktionschef Elmar Schlenke erklärt: „Bezahlbare Wohnungen werden auch in Werder eher weniger, weil vorwiegend teurere Wohnungen neu gebaut werden und preiswerte aus der Sozialbindung fallen beziehungsweise durch die Mietpreiserhöhungen ,heraus fallen.’“ Die HGW solle deshalb dämpfend auf die Mietenentwicklung einwirken, damit sich auch Geringverdiener das Wohnen in Werder weiter leisten können.

Die HGW-Führung reagierte nun auf den Brief an ihre Mieter und wehrt sich dagegen, als „Mietenhai nach dem Vorbild eines Finanzinvestors, der den gesetzlichen Rahmen für Mieterhöhungen regelmäßig ausschöpft“ dargestellt zu werden. Als 100-prozentige Tochter der Stadt habe sie in den vergangenen Jahren wohnungswirtschaftlich und infrastrukturell bedeutende Projekte umgesetzt. „Jeder Euro, den die Gesellschaft verdient, wird zum Wohle der Mieterinnen und Mieter, der Werderanerinnen und Werderaner verwendet. So engagiert sich die Gesellschaft auch in kommunalen Projekten. In den vergangenen Jahren wurden zwei Kitas, eine Feuerwache und eine Rettungswache errichtet“, schreiben der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Bobka und Prokurist Robin Stenmans.

Keine Erhöhungen geplant

Diese Investitionen würden die Finanzkraft der Gesellschaft weiter stärken und dafür sorgen, dass die HGW den Werderaner Wohnungsmarkt mit einem gepflegten Bestand und neuen Projekten auch in Zukunft positiv beeinflussen kann. Vereinzelt seien nach dem Mietstopp-Brief Anfragen von Mietern zu Preiserhöhungen gekommen. Die HGW betont, dass wie bereits in diesem Jahr auch in 2022 keine Steigerungen geplant seien.

Im eigenen Bestand hat die HGW inzwischen 625 Wohnungen. Hinzu kommen weitere, die die Gesellschaft verwaltet. In ihrer Funktion als Verwalterin für Dritte hat die HGW keinen direkten Einfluss auf die Mietpreisentwicklung. Die durchschnittliche HGW-Kaltmiete liegt bei 6,01 Euro pro Quadratmeter. Zuletzt wurden 36 neue Wohnungen in der Schubertstraße fertiggestellt. 27 von ihnen sind belegungsgebunden (mit Wohnberechtigungsschein); 14 davon kosten 5,50 Euro und die anderen 13 sieben Euro pro Quadratmeter. Der Rest kann für bis zu 9,50 Euro pro Quadratmeter bewohnt werden.

Die belegungsgebundenen Wohnungen dort sind mit einer Förderung der Landesinvestitionsbank (ILB) möglich, die zu den Baukosten von 8,79 Millionen Euro eine Wohnungsbau-Förderung von 828.400 Euro beigetragen hat, erklärte Robin Stenmans bei der Übergabe der neuen Wohnungen auf der Jugendhöhe. Die Höhe der Mieten für diese geförderten Wohnungen ist im Brandenburgischen Wohnraumfördergesetz festgeschrieben.

In den kommenden Jahren sollen noch weitere Wohnungen der HGW in Werder folgen, denn der nächste Neubau auf dem Finkenberg steht bevor. In zwei Bauabschnitten sollen dort 54 geförderte Wohneinheiten entstehen, nach derzeitiger Planung ab 2023. Außerdem baut die Gesellschaft, wie berichtet, den neuen Kindergarten in der Adolf-Damaschke-Straße.

Von Luise Fröhlich