Schon ein Jahr vor der geplanten Eröffnung der Havel-Therme in Werder im Frühjahr 2021 bietet die Bädergesellschaft von Andreas Schauer online Wertgutscheine in verschiedener Höhe zum Besuch des Bades an. Am Rohbau wird am 10. März aber erst einmal das Richtfest gefeiert.