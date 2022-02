Ferch

Am Autobahndreieck Potsdam gab es am Montagmorgen einen erheblichen Stau, nachdem ein BMW in Fahrtrichtung Hamburg gegen 5.45 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit der linken Schutzplanke kollidierte. Das Auto schleuderte über die Fahrbahn und kam rechts auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde dabei nicht verletzt. Unfallaufnahme und Bergung dauerten bis etwa 8 Uhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

Von MAZonline