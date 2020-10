Petzow

Wald und Gewalt: Wie diese beiden Themen zusammenspielen, zeigen ab Sonntag acht Künstler des Vereins Kulturpunkt Stilus in der Petzower Schinkel-Kirche. Gewohnt gesellschaftskritisch haben sie sich mit dem diesjährigen Motto ihrer Ausstellung „ GeWALDlos“ befasst und die unterschiedlichsten Werke entstehen lassen.

Die Vernissage findet am Sonntag um 15 Uhr unter den aktuell geltenden Corona-Vorschriften statt. Besucher müssen sich in eine Liste eintragen, in der Galerie einen Mundschutz aufsetzen und Abstand wahren. Nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern darf sich gleichzeitig in der Kirche aufhalten. Die Ausstellung ist bis zum 8. November immer am Wochenende von 13 bis 17 Uhr zu sehen.

Symbolträchtige Skulptur

Detlef Denzer, Vorsitzender des Stilus-Vereins, zeigt eines der Kernstücke der Ausstellung: eine Skulptur, geschaffen aus einem in der Mitte geteilten Apfelbaum, der einen Stierschädel umrahmt. Unter ihm schwebt ein weiterer Schädel über einem 500 Jahre alten Eichenklotz. „Der zerteilte Baum ist Sinnbild der Zerstörung des Waldes und der Stier dient als Symbol für Kraft und Männlichkeit, aber auch für ungebremste Aggression und damit Gewalt“, beschreibt Detlef Denzer sein Werk.

Naturholz hat auch die Keramikerin Christiane Schulze aus Schönwalde/Glien für ihre Interpretation des Themas genutzt. Sie präsentiert zwei Skulpturen namens „Lesend“ und „Halt mich“, letztere gestaltet aus einem abgekauten Biberbaum mit zwei Händen, die das Holz zu umarmen scheinen. Von Ellen Ernst, Malerin aus Berlin, sind mehrere stimmungsvolle Wald-Bilder zu sehen. „Ich habe mich mit der Geschichte des Waldes beschäftigt“, erklärt sie. „Der Wald war ja nicht immer ein Sehnsuchtsort, sondern früher eher gefürchtet und diese Ansicht hat sich erst im Laufe der Zeit verändert. Ganz aktuell ist er gefährdet“, resmüiert die Künstlerin.

Fotos zeigen Gewaltlosigkeit und die Kraft der Natur

Fotos aus der Ferne und der Heimat zeigen Krystyna Kauffmann und Helga Lehner. Krystyna Kauffmann hat eine Pyramide aus Nepal-Bildern zusammengestellt, die das Leben der Menschen auf verschiedenen Höhen, bis 4000 Meter, darstellt. „Sie zeigt Gewaltlosigkeit der Menschen gegenüber der Natur. Diese äußert sich dadurch, dass sie mit der Natur leben und sie nicht kaputt machen. So integrieren sie zum Beispiel moderne Dinge wie eine Satellitenschüssel gewaltlos in ihre natürliche Umgebung“, sagt die Caputherin.

Helga Lehner hat für die Ausstellung acht Bilder im Gepäck, die sowohl die Kraft als auch die Verletzlichkeit der Natur verdeutlichen. So kann der Betrachter durch die Linse ihrer Kamera in eine verletzte Eiche blicken und auf einem der nächsten Fotos sehen, wie der Jüterboger Wald ein Jahr nach dem verheerenden Brand langsam wieder zum Leben erwacht.

Mythologie liefert anderen Ansatz

Einen mythologischen und literarischen Ansatz hat der Musiker und Illustrator Olaf Kaminski gefunden. Er zeigt unter anderem eine Abbildung von Daphne, angelehnt an Ovids Metamorphosen, die vor der ungestümen Liebe ihres Verfolgers in den Wald flüchtet und sich in einen Lorbeer verwandelt. Der verhinderte Liebhaber küsst sie schließlich als Baum. „Diese Geschichte verdeutlicht auch, dass in jedem Baum ein anderes Wesen stecken könnte“, sagt Olaf Kaminski. Außerdem in der Ausstellung zu sehen sind Bilder von Dietmar Steinkamp und Thomas Wiersberg.

Von Luise Fröhlich