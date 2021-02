Werder

Der Werderaner Badausschuss soll am Dienstag die Liste der Thermen-Mehrkosten, an denen sie sich potenziell beteiligen könnte, gekürzt haben. Nach MAZ-Informationen ging es in der nicht-öffentlichen Debatte um Punkte von jener bereits bekannten Liste, die der Projektpartner und spätere Thermen-Betreiber Andreas Schauer dem Badausschuss im Juni 2020 vorgelegt hatte. Der zusätzliche Corona-Aufwand in der Bauphase wird darin zum Beispiel mit 750.000 Euro beziffert. Die Auflistung ist öffentlich einsehbar. Insgesamt belaufen sich die Mehrkosten, die nicht nur mit der Corona-Krise zusammenhängen, demnach auf etwas mehr als fünf Millionen Euro.

Debatte im Hauptausschuss soll wieder öffentlich sein

Über einen möglichen städtischen Zuschuss zu einem Teil der Kosten wird seit November diskutiert. Der Badausschuss habe in einer sachlichen Diskussion am Dienstag einzelne Punkte abgelehnt, wie die MAZ erfuhr. Darüber soll am Donnerstag im Hauptausschuss öffentlich weiter gesprochen werden. Die Stadtverwaltung hatte die nicht-öffentliche Debatte gegenüber der MAZ vorab mit „berechtigten Interessen Einzelner“ begründet. Es hieß außerdem mehrfach, dass empfindliche Vertragsinhalte von der Diskussion berührt werden würden.

Der Ausschussvorsitzende Markus Altmann (Grüne) hatte vorab mit einem Antrag noch versucht, wenigstens einen Teil der Debatte öffentlich abhalten zu lassen. Dieser Vorschlag wurde aber mit sechs Gegen- zu drei Ja-Stimmen abgelehnt.

Bürgermeisterin Manuela Saß (CDU) betonte eingangs der Sitzung, dass sich einige Stadtpolitiker bei den vorhergehenden Treffen eine zunächst nicht-öffentliche Diskussion über das Thema gewünscht hatten. Das bestätigte Fred Witschel (Freie Bürger) und empfahl die Beibehaltung der Tagesordnung. Elmar Schlenke (Stadtmitgestalter/Ingo Krüger) sah diesen Wunsch in einem Teil der nicht-öffentlichen Sitzung abgegolten und plädierte dafür, die Vorbereitung im öffentlichen Part zu behandeln. Doch die Entscheidung fiel dagegen.

Letzter Bericht über Bauzustand

Im öffentlichen Badausschuss-Teil präsentierte Stefan Kulczak vom Ingenieurbüro PST, das den Baufortschritt überwachte, den letzten Bericht über den Bauzustand. Denn inzwischen seien nur noch überschaubare Restarbeiten offen, wie er sagte. Am Dienstag fand zudem die letzte Bauabnahme in der Therme statt. Die Genehmigungsplanung für den Sauna-Steg wurde erstellt und es sei „zeitnah mit einer Genehmigung zu rechnen, so die Abstimmung mit der Behörde“, sagte Stefan Kulczak. Die letzte große Aufgabe des Büros ist es nun noch, die Dokumentation der Fertigstellung in 60 großen Ordnern zu prüfen.

Von Luise Fröhlich