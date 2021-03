Streit um den langersehnten Aula-Anbau am Gymnasium in Werder: Gustl Udo Behr hat die Schule vor etwa 30 Jahren geplant, jetzt kritisiert der Architekt die avisierte Erweiterung und beruft sich auf ein Urheberrecht. Kann er die Genehmigung verhindern?

Urheberrecht: Früherer Architekt will Gymnasium-Anbau in Werder blockieren

Architektur - Urheberrecht: Früherer Architekt will Gymnasium-Anbau in Werder blockieren

Architektur - Urheberrecht: Früherer Architekt will Gymnasium-Anbau in Werder blockieren