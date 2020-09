Täglicher Stau: Ampelschaltung in Werder sorgt für Frust

Werder

Das Stauproblem in Werder geht weiter. Seit etwa einer Woche beobachten nahezu täglich Anwohner und Geschäftsleute eine lange Schlange auf der Brandenburger Straße, die aus Richtung Glindow kommt. Viele fremde Kennzeichen sind in dieser Schlange zu sehen. „Ich vermute, dass die Leute Stau auf der A10 umgehen wollen“, sagt Mathias Popp. Er arbeitet in der Straße. „Die komplette Brandenburger ist regelmäßig dicht.“

Er ist überzeugt, dass sich das Problem lindern ließe, wenn die Ampelschaltung angepasst würde, zumindest für die Zeit der Bauarbeiten auf der A10. Denn hinter der Ampel an der Ecke der Eisenbahnstraße in Richtung Bahnhof fließt der Verkehr wieder gut. Das Problem besteht nur aus der Richtung Glindow. Sollten sich die Fahrer, die von der A10 kommen, entschließen, über die Potsdamer Straße zu fahren, haben sie Glück mit einer anderen Verkehrssteuerung.

Autos aus anderer Richtung haben mehr Glück

Biegen sie in die Brandenburger Straße und dann in die Eisenbahnstraße, haben sie zuerst einen grünen Pfeil und dann eine Ampel. „Das geht besser dort“, sagt Mathias Popp, „der Verkehr bis dahin staut sich gar nicht.“ Er vermutet: „Würde die Ampel auch nur eine Minute länger auf Grün geschaltet, könnten doch 20 weitere Autos durchfahren.“

Der Landesbetrieb Straßenwesen indes, der für die Ampelschaltung an dieser Stelle in Werder zuständig ist, gibt keine Aussicht auf Besserung. Auf die Frage, ob zumindest temporär für die Dauer der A10-Baustelle die Ampelschaltung angepasst werden könnte, antwortet Steffen Streu, Sprecher des Landesbetriebes Straßenwesen: „Leider würde die Veränderung der Ampelschaltung keine Verbesserungen des Verkehrsflusses bringen. Bei Veränderungen der Ampelschaltungen müssen auch die Sicherheitsphasen mit eingerechnet werden.“ Und weiter: „Dies würde längere Wartezeiten auf den anderen zuführenden Straßen zur Folge haben, auch für diejenigen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind.“

