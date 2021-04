Werder

Tamara Thierschmann (32) ist die neue alte Baumblütenkönigin für die Saison 2021/22. Am Freitag übernahm sie in Lindickes Stadtgarten im Hohen Weg in Werder offiziell das Amt ihrer Vorgängerin Meike Löbe. Wie berichtet, hatte sich der Obst- und Gartenbauverein wegen der Corona-Pandemie entschieden, kein neues Auswahlverfahren für eine Blütenkönigin zu starten, sondern eine der ehemaligen Majestäten zu fragen.

Tamara Thierschmann war vor fünf Jahren Baumblütenkönigin und erklärte sich sofort bereit, noch einmal Werders Botschafterin zu sein. 

Hinweis: Dieser Artikel wird in Kürze aktualisiert.

Von Luise Fröhlich