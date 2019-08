Werder

Es war ein Tag wie so viele in der Sprint-Tankstelle in der Otto-Lilienthal-Straße in Werder an der Havel: Holger Weiß, Betreiber der Tankstelle, steht mit seinen Mitarbeitern an einem der Stehtische. Sie sprechen über Gott und die Welt. Plötzlich geht es um das Thema Körpergewicht. Und Weiß bemerkt: „Ihr seid alle ganz schön dick geworden.“

Seit die Männer in der Tankstelle arbeiten, haben sie zugenommen

Beleidigung? Vergiftetes Betriebsklima? Nein. Das achtköpfige Team ist wie eine Familie, spricht offen und direkt miteinander. Und was noch wichtiger ist: Der Chef macht sich Sorgen. Seit fünf Jahren arbeiten die meisten seiner Mitarbeiter für ihn, und sie alle, so hat er beobachtet, haben an Gewicht zugelegt. An jenem Tag Ende Mai fällen er und seine Mitarbeiter eine Entscheidung: Sie wollen gemeinsam abnehmen. „Und um das Ganze in die Gänge zu bekommen, habe ich ihnen gesagt, dass der Sieger ein iPad oder eine Urlaubsreise im Wert von 800 Euro bekommt“, sagt der Tankstellen-Chef.

Holger Weiß selbst hat zwar selbstverständlich mitgemacht, doch eigentlich nur, um seine Mitarbeiter zu motivieren. Der hagere 55-Jährige ist passionierter Freizeitsportler. Vor allem der Radsport hat es ihm angetan. Mit seinem Rennrad fährt er im Jahr viele Kilometer und ist Mitglied in einem Radsportverein. „Und es kommt mir zu Gute, wenn meine Mitarbeiter Gewicht verlieren“, sagt Weiß und erklärt dies auch sogleich: „Weil ein gesunder Mitarbeiter ein glücklicher Mitarbeiter ist.“

Autowerkstatt Fischer will auch abnehmen

Es dauerte nicht lange, da bekam der befreundete Nachbar-Betrieb, die Autowerkstatt Fischer, Wind von dem Abnehm-Wettbewerb der Tankstellen-Männer. „Die wollten dann auch mitmachen“, berichtet Weiß, „weil ich aber nicht auch dort ein iPad oder eine Reise ausloben konnte, habe ich unter allen Teilnehmern, Tankstelle und Autowerkstatt, einen Tank-Gutschein im Wert von 50 Euro ausgelobt.“

Alle Männer packte der Ehrgeiz. Doch zwei ganz besonders. Unter ihnen entwickelte sich ein ganz persönlicher Zweikampf: Ingo von der Autowerkstatt und Danny von der Tankstelle. Beide fahren seit dem Start des Wettbewerbs mit dem Fahrrad zur Arbeit – nun schon drei Monate. Danny pendelt täglich 34 Kilometer von Potsdam nach Werder und zurück. „Ich habe mir extra ein ordentliches Fahrrad gekauft“, erzählt er von seinem persönlichen Einsatz.

Ein Teilnehmer landet im Krankenhaus

Doch das Schicksal und der Ehrgeiz haben in Dannys Fall einen mindestens ebenso harten Zweikampf geführt. Gesiegt hat am Ende das Schicksal, und das meinte es nicht gut mit Danny. Vor fast einem Monat hatte er einen Unfall. Auf dem Weg zur Arbeit war er in der Potsdamer Kastanienallee in die Tramschienen geraten. Dort, wo sich zwei Schienen kreuzen und auch breitere Reifen stecken bleiben können. Abrupt hielt das Rad und Danny flog über den Lenker. „Zum Glück habe ich mich einigermaßen abgerollt. Es hätte schlimmer kommen können“, sagt er. Er brach sich das Handgelenk, wurde operiert und kann bis heute nicht arbeiten, geschweige denn mit dem Fahrrad fahren. „Ich spaziere aber nach wie vor sehr viel.“

Doch der Wettbewerb ist entschieden. Das wissen alle Beteiligten schon jetzt. Sie hatten sich dafür entschieden, nicht die ganzen abgenommenen Kilos zu messen, sondern die Prozente, die sie im Verhältnis zum Ausgangsgewicht abgenommen haben. Auch in diesem Fall steht fest: Ingo schlägt Danny. Er lag bei 126,6 Kilo. In dieser Woche steht er bei etwa 100 Kilo. Danny hat geschätzte 15 Kilo verloren.

„Wiege-Meister“ kontrolliert die Gewichte

Der Wettbewerb läuft noch bis Sonntag, 1. September. Dann kommt ein unabhängiger „Wiege-Meister“, wie ihn die befreundeten Tankstellen- und Werkstatt-Mitarbeiter nennen, und kontrolliert die Erfolge. Er nahm auch die Ausgangsgewichte ab.

Über die gesamte Zeit, seit Anfang Mai, haben sich die Beteiligten gegenseitig motiviert, indem sie sich angestachelt haben. Sie gründeten eine Gruppe bei Whatsapp, die sie „Biggest Loser“ nannten, was zu Deutsch „Größter Verlierer“ heißt. Dort schickten sie sich Updates, wie es mit dem Abnehmen läuft, oft mit Fotos, etwa vom Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad.

Verlierer muss Fahrrad putzen

„Ich habe das Versprechen abgegeben, das Ding zu gewinnen“, sagt Ingo. „Daraus wurde eine Wette zwischen mir und Holger. Gewinne ich, muss er mein Fahrrad putzen. Gewinnt Danny, muss ich Holgers Rad putzen.“ Das wollte Weiß natürlich nicht auf sich sitzen lassen. „Danny hat von mir eine Gesundheitsuhr bekommen, mit der er seine Werte kontrollieren konnte. Ich musste doch mein bestes Pferd im Stall ausstatten, damit wir doch noch eine Chance auf den Sieg hatten.“ Wer putzen muss, steht nun fest.

Auch die Autowerkstatt Fischer hat intern einen Wettbewerb veranstaltet. „Wir hatten einen enormen Verbrauch von Energy-Drinks“, erzählt Ingo. „Jeder von uns hat in der Woche im Wert von 45 Euro diese Getränke getrunken.“ Sie hörten auf, die Koffein- und Zucker-Drinks zu konsumieren und warfen das Geld in eine Abnehm-Sparbüchse. Das macht nach drei Monaten 1080 Euro – für den Sieger.

Das größte Ziel: Gewicht halten

Alle Beteiligten haben sich von Anfang an vorgenommen, ihr Gewicht auch nach dem Ende des Wettbewerbs zu halten. „Das ist unser großes Ziel“, sagt Danny. Er bemüht sich deswegen, dass ihn das gebrochene Handgelenk davon nicht vollends abbringt. Sobald der Arzt sein Ok gibt, will Danny wieder auf’s Fahrrad. „Am Anfang war es eine Qual“, sagt er. „Aber mittlerweile habe ich richtig Spaß am Fahrradfahren und würde auch zwei Stunden früher losfahren, um eine große Runde vor der Arbeit zu drehen.“

