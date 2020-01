Tannenbaum-Verbrennen in Werder – das Fest in Bildern

Werder (Havel)

Weihnachtsbaum-Entsorgung auf Schwedisch! Mehr 2500 Besucher haben am Samstagnachmittag das große „Traditionsfeuer“ in Werder an der Havel besucht.

Die Feuerwehr hat vorab gut 2000 Weihnachtsbäume von den Einwohnern der Stadt gesammelt. Diese wurden auf einem großen Haufen gestapelt und lösten sich am Nachmittag in Rauch auf. Die Besucher verfolgten das Spektakel bei Glühwein und Stockbrot.

Zur Galerie Rund 2000 Weihnachtsbäume sind am Samstag auf dem großen Knutfest der Feuerwehr in Werder (Havel) verbrannt worden. Mehr als 2500 Besucher waren dabei – die MAZ zeigt die schönsten Impressionen.

Fassungslos ist die Feuerwehr allerdings über mehrere Jugendliche, die bereits am Vorabend versucht haben, das Feuer zu entzünden. Der Brand konnte allerdings schnell gelöscht werden und dem Fest stand nichts mehr im Wege

Von MAZonline