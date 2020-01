Das ist in diesem Jahr bei der Comédie Soleil in Werder zu sehen

Werder

Die Proben für die erste Premiere des Jahres 2020 haben begonnen. Am 7. März soll sich in der Comédie Soleil von Werder zum ersten Mal der Vorhang zu „Der Kredit“ öffnen. Die Komödie des katalanischen Dramatikers Jordi Galceran sei klug und witzig zugleich, kündigt Julian Tyrasa an, der auch die Regie führen wird. Er verrät, dass er schon beim ersten Lesen viel gelacht habe. Jochen Weichenthal, der im vorigen Jahr in „Tod eines Handlungsreisenden“ auf dieser Bühne zu erleben war, sowie der junge Berliner Schauspieler Sven Scheele werden die Protagonisten sein.

Goethes „Faust“ als Puppenspiel

Attraktive Gastspiele warten zuvor noch auf das Publikum. Am 1. und 2. Februar gastiert das Hermannshoftheater Wistedt aus der Nähe von Hamburg erneut in Werder. Nach „Anna Karenina“ stellen die Puppenspieler um Antje König nun ihre Inszenierung von Goethes „Faust“ vor. Puppentheater ausdrücklich für Erwachsene. Die Vorstellung am 2. Februar sei bereits ausverkauft, informiert das Theater.

Am 16. Februar gibt es am Nachmittag Theater für alle ab vier Jahre. In dem berührenden Stück „Einer“ nach dem Buch von Christine Nöstlinger geht es um jemanden, der gar nichts hatte, nicht einmal einen Namen. Es spielt Dorothee Carls.

Ehe dann im Sommer die im Vorjahr stets ausverkauften Schiffstouren „Fontane auf See“ in Zusammenarbeit mit der Reederei Kuhl wieder ins Programm aufgenommen werden, kommt am 10. Mai das Ensemble LX aus Potsdam in die Comédie Soleil. Die Truppe, die sich vor drei Jahren aus drei Schauspielerinnen und einem Regisseur gründete, um zu beweisen, dass auch Künstlerinnen jenseits der 60 anspruchsvolles Theater machen können, bringt eine Bearbeitung von Tschingis Aitmatows Novelle „Goldspur der Garben“ mit. Es ist die Geschichte einer Frau, der durch den Krieg alles genommen wurde, die dennoch nicht die Hoffnung auf Menschlichkeit verliert.

Die zweite Jahreshälfte ist für Karoline Hugler und Julian Tyrasa, die beiden künstlerischen Leiter der Comédie Soleil, noch ungewiss. Ihre Ideen für ein Stück über die Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts mussten sie vorerst auf Eis legen. Die erhofften Fördermittel vom Land wird es nicht geben. „Da müssen wir mit noch kleinerem Budget planen“, sagt Tyrasa, „fünf Premieren wie im Vorjahr können wir deshalb nicht anbieten. Aber es wird in jedem Fall im Herbst eine neue Inszenierung geben.“

„Zum Jahresende werden wir voraussichtlich die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens wieder aufnehmen“, so die Überlegungen von Karoline Hugler. Im vorigen Jahr habe das Theater nicht alle Kartenwünsche erfüllen können.

