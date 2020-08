Ticketautomat am Bahnhof Werder gesprengt

Werder (Havel)

Am Bahnhof Werder ( Havel) in der Eisenbahnstraße haben Unbekannte am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Da der Automat dabei in Brand geriet, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Eine Zeugin konnte noch drei dunkel gekleidete Personen sehen, die flüchteten. Eine sofortige Fahndung der Polizei unter Hinzuziehung eines Diensthundes und des Polizeihubschraubers führten jedoch nicht mehr zur Festnahme. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls in Verbindung mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Hinweise unter 0331-55080

Von MAZonline