Glindow

Die Tierärztin Claudia Fehrenberg schließt am Freitag ihre Praxis in Glindow. Eigentlich hatte sich die 63-Jährige einen sanften Berufsausstieg gewünscht, an dem sie noch an zwei oder drei Nachmittagen ausgeholfen und sich langsam hätte verabschieden können, aber sie fand keinen Nachfolger. „Ich finde das schade, denn dieser Standort hier war immer sehr gut und für Glindow ist es natürlich ein Verlust“, sagt die Bliesendorferin. Ein Einzelfall ist das Nachfolge-Problem keinesfalls, denn die Branche erlebe einen Umbruch. Niemand wolle mehr so arbeiten, wie es die verbliebenen Tierärzte mit kleinen Praxen ihrer Generation tun.

Mehr als 2000 Patienten

Als Claudia Fehrenberg 2003 ihre Kleintierpraxis in Glindow eröffnet hatte, gab es in Werder noch etwa drei andere Tierärzte. Sie erinnert sich noch gut an ihren ersten Patienten: eine große Staffordshire-Hündin – ein Bullterrier, deren Haltung nur mit behördlicher Genehmigung erlaubt ist. „Sie war eine echte Seele, ein wahrer Familienhund. Ich habe sie ein paar Mal bei mir behandelt. 2006 ist sie dann tragischerweise durch das Eis des gefrorenen Glindower Sees gebrochen und ertrunken“, berichtet Claudia Fehrenberg. Solche Anekdoten vergesse sie nicht. Einer ihrer letzten Patienten in dieser Woche war eine ältere Hundedame, der insgesamt 15 Zähne gezogen werden mussten.

Tierärztin Claudia Fehrenberg hat 18 Jahre lang in Glindow Kleintiere behandelt, vor allem Hunde und Katzen. Quelle: privat

Insgesamt hat Claudia Fehrenberg in den 18 Jahren in Glindow mehr als 2000 Patienten betreut – darunter zur überwältigenden Mehrheit von 90 Prozent Katzen und Hunde. Sie selbst hat zu Hause zwei Hunde und drei Katzen. Ihre Liebe zum Tier geht weit über den bloßen Beruf hinaus. Wenn die Fellnasen während der Behandlung wimmern, spricht Claudia Fehrenberg mit den Tieren, muntert sie auf – wie auch ihre Besitzer, die oft so mitleiden, als säßen die eigenen Kinder auf dem Behandlungstisch. „Die Aufgabe des Tierarztes ist es oft, den Menschen die Sorge zu nehmen und Zuversicht zu verbreiten“, sagt Claudia Fehrenberg.

Im Einsatz für den Tierschutz

Mit den Tieren zu arbeiten, werde ihr fehlen, sagt sie. Die Kompetenz sei ja immer noch da, werde nur eben nicht mehr abgefragt. Die Karriere der Veterinärmedizin beginnt für sie mit dem Studium an der FU Berlin von 1981 bis 1987. Sie promoviert 1991 und ist bis 1992 als praktische Tierärztin in verschiedenen Großtier-, Gemischt- und Kleintierpraxen tätig. Fortan soll das Thema Tierschutz eine immer bedeutende Rolle in ihrem Leben bekommen. „Ich habe mich damals bewusst aus der Großtierpraxis verabschiedet. Ich habe in großen Ställen zum Beispiel Sauen gesehen, die in Kästen lagen und nicht stehen konnten. Das wollte ich nicht weiter unterstützen“, sagt sie.

Zwei Jahre lang war Claudia Fehrenberg Geschäftsführerin des Vereins „Leben mit Tieren“ in Berlin mit den Schwerpunkten Tiere als Therapie, Tierhaltung in geriatrischen und psychiatrischen Einrichtungen, Tierschutz und Tierverhalten. Im Februar 2002 ist sie von der Charité in Berlin zur Tierschutzbeauftragten berufen worden. Bis 2017 war sie dort für 20 Stunden pro Woche als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Bekannt dürfte sie einigen nicht nur aus der Praxis sein, sondern auch aus dem Fernsehen: Von 1994 bis 2002 trat sie als Tierärztin beim Ostdeutschten Rundfunk Brandenburg (ORB) in den Sendungen „Tiere suchen Menschen“ und „Die Tiersprechstunde“ auf. An der Charité Universitätsmedizin gab sie als Dozentin außerdem ein Seminar zum Thema „Tierversuche, Versuchstiere und Alternativmethoden“.

Zuschriften zum Abschied

Selbstständig hatte sich Claudia Fehrenberg das erste Mal 1992 gemeinsam mit einer Kollegin in Potsdam gemacht. Rund zehn Jahre später wollte sie noch einmal neu durchstarten und mietete sich in das damals fast leer stehende Gebäude in der Luise-Jahn-Straße 16 ein. Ihr Mann Christian Eckhoff betrieb dort elf Jahre bis Ende 2018 lang das Gästehaus „Obstkultour“ – eine Art preiswerter Unterkunft für Touristen und speziell Fahrrad-Reisende und ein Ort der Begegnung sowie für Seminare. Eine ganze Zeit lang gehörte dem Paar das Haus, inzwischen ist es aber verkauft. Nachdem das letzte Kapitel des Gästehauses geschrieben war, zogen Wohngruppen der Evangelischen Jugendhilfe Geltow als Mieter ein.

Etwas wehmütig blickt Claudia Fehrenberg auf die Zuschriften von Menschen, deren Tiere sie auf ihrem Weg begleitet hat, die im Behandlungsraum hängen. Sie schickten Fotos, Worte des Abschieds, auf vielen steht „Danke“ geschrieben. Das Loslassen fällt der Tierärztin nicht schwer, sagt sie, obwohl sie ganz sicher oft an diese Praxis zurückdenken wird. Sie kann junge Veterinärmediziner verstehen, die nicht mehr wie sie vor 18 Jahren allein eine Praxis gründen wollen. Die meisten würden sich nur noch zu zweit, zu dritt oder in einem noch größeren Verbund dazu entscheiden. „Sieben Tage, 24 Stunden, das will niemand mehr allein machen. Wenn man selbst krank wird, muss die Tür zugemacht werden. Auch die Anforderungen an die technische Ausstattung werden immer größer“, sagt die gebürtige Hildesheimerin.

Mehr Zeit für das Ehrenamt

Langweilig wird Claudia Fehrenberg in Zukunft wohl nicht werden. Seit 2014 ist sie Stadtverordnete, kam zuerst für die Freien Bürger ins Werderaner Parlament. Inzwischen bildet sie gemeinsam mit den Grünen eine Fraktion und kann sich fortan viel Zeit für das politische Ehrenamt nehmen. Die Motivation, in die Kommunalpolitik zu gehen, sei durch gewachsene Kontakte in der Stadt und den Wunsch entstanden, ein bisschen mitgestalten zu wollen. Sie freut sich außerdem auf viel Freizeit mit ihrem Mann, die sie gerne weiterhin aktiv, auf dem Fahrrad und mit den Hunden verbringen möchte.

Von Luise Fröhlich